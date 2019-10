CFR CLUJ - CRAIOVA 2-0 | "Voia sa se retraga! Mi-a zis ca vine la CFR sau se lasa! Nici Culio n-a fost departe!" Ce a spus Petrescu dupa ce l-a batut pe Piturca

CFR Cluj a invins-o cu 2-0 pe Craiova, in etapa a 13-a. Lacina Traore a marcat primul gol in Liga 1 dupa 9 ani. Omrani a stabilit scorul final.

Dan Petrescu: "Ma bucur ca am facut schimbari! Traore mi-a spus ca se lasa daca nu-l ajut! Si Culio a vrut sa se retraga"

"E usor sa vorbim acum, dupa meci. Craiova are o echipa foarte buna in atac, cu Ivan, cu Mihaila, cu Zakaric care abia a venit. Au un lot bun si un antrenor foarte bun.



Cred ca am procedat corect cand am lasat jucatorii de nationala acasa. Pe Deac l-am pus rezerva in ultimul moment, pentru ca s-a accidentat Petrila. Am vrut sa ii odihnesc.

Itu a jucat bine pana acum, dar astazi a fost putin depasit. Cred ca intrarea lui Paun a fost cheia.

Eu sunt suporterul lui Contra, o sa vorbesc mereu la superlativ despre el. Imi doresc sa califice nationala la EURO.

Nu e usor, nu stiu cati antrenori l-ar fi bagat pe Traore titular, pentru ca el nu marcase deloc pana acum. Dar s-a antrenat bine, l-am simtit motivat. Cred ca a jucat bine si inaintea golului. Avea nevoie de gol, la fel aveam si noi. De acum sper sa il vedem pe adevaratul Lacina Traore.



Daca va prinde pregatirea de iarna cu mine, o sa-l vedeti pe adevaratul Lacina Traore.



Nu eram prea sigur cand l-am adus, dar el m-a sunat, m-a rugat. Stiti ca v-am spus ca este ex-fotbalist. Mi-a spus ca se lasa de fotbal daca eu nu il ajut.

Si Culio voia sa se lase cand am venit din China. Dar am vorbit cu el. La fel am vorbit si cu Hoban", a spus Dan Petrescu dupa CFR 2-0 Craiova.