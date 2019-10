CFR CLUJ - "U" CRAIOVA, LIVE 20:30 | Derby-ul etapei din etapa a 13-a! Se anunta spectacol TOTAL! Craiova vine pregatita sa o detroneze pe CFR din fotoliul de lider! Echipele probabile

Comentam si urmarim impreuna CFR Cluj - Craiova de la ora 20:30 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Derby-ul etapei cu numarul 13 din Liga il constituie meciul dintre campioana Romaniei, CFR Cluj si Universitatea Craiova. Clujenii vin dupa infrangerea de pe teren propriu, scor 3-1, iar in cazul unei infrangeri in aceasta seara in Gruia, echipa antrenata de Dan Petrescu pierde fotoliul de lider. Doar un punct le despart pe cele doua echipe in clasament. CFR este liderul campionatului, cu 24 de puncte acumulate dupa 12 meciuri, in schimb ce Craiova se afla pe locul 3 cu 23 de puncte dupa 12 etape.

"U" Craiova vine dupa o serie de trei meciuri fara infrangere in campionat. Dupa infrangerea suferita in Banie in fata celor de la FCSB, oltenii au obtinut doua victorii, cu Gaz Metan Medias si Viitorul, iar etapa trecuta au remizat, scor 1-1 in fata celor de la Poli Iasi. Ultima partida disputata de cele doua formatii pe terenul celor de la CFR s-a incheiat cu victoria clujenilor, scor 1-0, in play-off-ul sezonului trecut, dupa un gol marcat de Culio din penalty.

Dan Petrescu: "Va fi un meci pe muchie de cutit!"



Dan Petrescu considera ca partida din aceasta seara va fi un meci foarte echilibrat.

"Craiova e mai puternica alaturi de Piturca? Craiova e mai puternica datorita jucatorilor pe care i-a adus. Bineinteles, si experienta lui Piti e importanta si sunt convins ca va fi un meci pe muchie de cutit: ori victorie la un gol, ori un rezultate de egalitate", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, este nemultumit de o regula care este in Liga 1 si anume cea a rezervelor. Dan Petrescu da exemplul campionatelor din Italia si Rusia, precum si competitiile in care sunt implicate echipele nationale, acolo unde este permis ca lista rezervelor sa cuprinda 10 jucatori. Dan Petrescu si-ar dori schimbarea urgenta a regulamentului astfel sa poata avea 10 rezerve in partea a doua a campionatului.

"Mi-as fi dorit si imi doresc foarte mult ca cei care decid lucrurile in Romania sa lase 10 jucatori pe banca de rezerve. Imi doresc foarte mult in continuare. Sa ne luam si noi dupa campionatul Italiei, Rusiei, de la mondiale, de la nationale. La nationala sunt 10 jucatori pe banca. Sper ca de la iarna sa avem 10 jucatori pe banca de rezerve. De ce ii platim? Sa ii tin in tribuna? Daca ii tin pe banca pot sa ii folosesc, nu? Imi doresc foarte mult sa avem si VAR. Si asta e alt lucru. Dar nu inteleg de ce noi nu vrem nimic in Romania. Noi nu vrem nimic sa facem, nu vrem sa inaintam”, a mai declarat Dan Petrescu.

Victor Piturca: "Mergem cu gandul la victorie!"



Antrenorul oltenilor, Victor Piturca, a declarat ca echipa sa va merge la Cluj pentru a luat toate cele trei puncte.

"Mergem numai cu gandul la victorie. Ne-am luat masuri pentru joc, dar e unul ca toate celelate. Nu e atat de important ca si cum ar fi in play-off", a spus Victor Piturca.

Echipele probabile:



CFR Cluj: Arlauskis-Susici, Burca, Boli, Camora-Itu, Bordeianu, Djokovici-Costache, Rondon, Omrani

"U" Craiova: Pigliacelli-Martici, Balasa, Acka, Vatajelu-Ivanov, Cicaldau, Mateiu-Baiaram, Ivan, Mihaila