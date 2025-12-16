Laurențiu Reghecampf (50 de ani) reușește un mic miracol fotbalistic până acum, la Al-Hilal Omdurman din Sudan.

În ciuda condițiilor grele pe care le-a avut, românul a produs, deocamdată, niște rezultate bune la o formație care e lipsită de avantajul terenului propriu de trei ani. Drept urmare, în ultimele două sezoane, Al-Hilal Omdurman a ajuns să joace în campionatele unor țări, precum Mauritania și Rwanda!

Ne dăm seama și mai bine ce bine s-a descurcat „Reghe“ până acum, în această a doua experiență africană, când vedem ce se întâmplă cu jucătorii săi, zece la număr, care au fost convocați la echipa națională a Sudanului.

Neplătiți de federație, fotbaliștii s-au revoltat



În această lună, prima reprezentativă s-a reunit, mai întâi, pentru FIFA Arab Cup 2025 (1-18 decembrie, Qatar). Încă de când lotul a ajuns, la Doha, au apărut și primele tensiuni care au perturbat programul selecționerului James Kwesi Appiah.

Concret, jucătorii naționalei și-au cerut drepturile financiare din partea federației. Într-o primă fază, Appiah a reușit să țină situația sub control, promițând că banii vor veni, în scurt timp. Jucătorii au mers pe mâna selecționerului, au câștigat partida cu Liban, în turul preliminar din FIFA Arab Cup, după care au jucat în grupele competiției. Aici însă, naționala Sudanului s-a clasat pe ultimul loc, în grupa D, după Algeria, Irak și Bahrain, adunând un punct.

După această eliminare, echipa a rămas, la Doha, continuându-și pregătirile în vederea Cupei Africii pe Națiuni (21 decembrie, 18 ianuarie, Maroc). Aici, Sudanul e în grupa E, alături de Algeria, Burkina Faso și Guineea Ecuatorială.

Teoretic, sudanezii trebuie să debuteze în competiție, săptămâna viitoare, pe 24 decembrie, cu ocazia meciului cu Algeria. Practic, totul e în aer, în momentul de față! Pentru că, neplătiți în continuare de federație, arabii amenință cu boicotarea Cupei Africii pe Națiuni!

„Jucătorii Sudanului sunt sub o presiune imensă din cauza problemelor financiare cu care se confruntă. De aceea, situația din cadrul lotului a atins cote explozive. Federația, cu grave probleme financiare la rândul ei, nu și-a putut onora promisiunile față de cei convocați. În acest moment, stafful tehnic încearcă să țină situația sub control, deși jucătorii amenință că nu se vor mai antrena până nu-și vor primi banii“, a anunțat presa locală.

În aceste condiții, e posibil ca Sudanul să se retragă din Cupa Africii pe Națiuni, ceea ce ar fi o gravă lovitură de imagine pentru întreg fotbalul de pe continent.

