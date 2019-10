CFR CLUJ - CRAIOVA 2-0 | Traore, primul gol in Liga 1 dupa 9 ani: "N-am uitat limba, ca eu aici am devenit fotbalist! Petrescu e TATA MEU"

CFR Cluj a invins-o cu 2-0 pe Universitatea Craiova. Lacina Traore (70) si Billel Omrani (78) au decis partida. "Dan Petrescu e tata meu", a spus Traore la finalul partidei :)

Lacina Traore: "Sunt fericit! N-am uitat limba romana, pentru ca eu aici am devenit fotbalist"

"Primul gol a venit foarte bine pentru mine. Nu a fost usor, dar colegii mei m-au ajutat mult si sunt fericit. Nu am uitat limba romana, nu pot sa o uit. Eu am venit aici pentru prima data, am avut un copil aici. Eu aici am devenit fotbalist, pentru mine e bine sa vorbesc limba romana. Nu e usor sa imi amintesc, dar incerc sa vorbesc.



Sper sa marchez in continuare, pentru ca asta este meseria mea, trebuie sa dau goluri.

Sunt pregatit si pentru meciul cu Rennes. Trebuie sa uitam acest meci sa ne gandim deja la partida de joi seara.

Am venit sa ajut la castigarea titlului si sa mergem cat mai departe in Europa. Am mare incredere in acesta echipa.

Pe mine Dan Petrescu m-a ajutat foarte mult. Il cunosc foarte bine si de aia am venit aici. E tatal meu", a spus Lacina Traore dupa CFR 2-0 Craiova.

Mario Camora: "Imi place mai mult sa joc din 3 in 3 zile! Ne gandim deja la meciul cu Rennes"

"O victorie foarte importanta pentru noi dupa doua rezultate mai putin bune. Am invins o echipa buna, candidata la titlu, care are un antrenor bun, cu mare experienta. Am jucat bine, am stat foarte bine in teren, iar asta a facut diferenta.

Ma simt bine, la fel si colegii. Mie imi place mai mult sa joc din 3 in 3 zile decat sa stau acasa sau sa ma antrenez. Nu mai am 20 de ani, dar ma simt foarte bine fizic.

Nu e usor pentru mister sa faca primul 11, dar e bine ca are astfel de dureri de cap.

Suntem fericiti ca suntem pe primul loc, insa ne bucuram doar azi, pentru ca joi avem alt meci important.

Avem o grupa foarte grea in Europa League, dar incercam sa facem tot ce putem, sa obtinem rezultate bune. Am batut pe Lazio, deci se poate. Nu avem nimic de pierdut, echipa a facut rezultate bune pana acum", a spus si Mario Camora.

Billel Omrani, a intrat si a marcat

Cel de-al doilea marcator, Billel Omrani, a inscris la 6 minute dupa ce a intrat in meci. Atacantul a vorbit despre faptul ca a inceput meciul din postura de rezerva.

"Antrenorul a decis sa joace cu Lacina, nu am o problema cu asta, e decizia lui, o respect. Eu trebuie sa fiu tot timpul pregatit. Pentru noi a fost important sa ne mentinem pe primul loc, in seara asta suntem primii.

Cand sa intru, a inscris el. Dupa ce am intrat, am marcat si eu. Sper sa marchez si cu Rennes. Craiova are multi jucatori talentati, vom munci la fel cu cei de la Rennes", a spus Omrani la final.