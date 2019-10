RENNES - CFR CLUJ, LIVE 22:00 | Clujenii tintesc a doua victorie in grupele Europa League! Dan Petrescu: "Sper sa facem iarasi o minune si sa castigam" | ECHIPELE PROBABILE

Din articol ECHIPELE PROBABILE:

CFR Cluj joaca in aceasta seara in Franta, la Rennes, al treilea meci din grupele Europa League. Clujenii ocupa locul 2 in Grupa E cu 3 puncte. CFR Cluj a invins-o pe Lazio cu 2-1 si a pierdut cu 2-0 in deplasarea de la Celtic. Ardelenii tintesc a doua victorie din grupa in aceasta seara si Dan Petrescu spune ca echipa nu va juca la egal.

"Faptul ca Rennes n-a mai batut de 9 meciuri e o sabie cu doua taisuri, nu stiu cum va reactiona echipa lor maine. Am spus ca m-as multumi cu un punct. E normal, Rennes nu e mai slaba decat Lazio sau Celtic. Asta nu inseamna ca vom juca defensiv. CFR a demonstrat si in celelalte meciuri din Europa ca joaca la victorie. Şi fanii au ajutat-o foarte mult pe Celtic. Sunt convins că stadionul va fi plin şi suporterii îi vor ajuta pe cei de la Rennes, dar sper să facem iarăşi o minune şi să câştigăm", a spus Dan Petrescu.

Omrani este incert pentru partida din aceasta seara:

"Peteleu e accidentat si Omrani are si el ceva probleme, vom vedea maine daca va putea juca. E un jucator important, mai ales ca in ultimul timp marcheaza destul de mult", a mai spus Dan Petrescu.

Rennes traverseaza o perioada mai putin buna si nu au strans nicio victorie in ultimele 9 meciuri. Francezii ocupa pozitia a 12-a in clasamentul din Ligue 1 si au 12 puncte in 10 etape.

"Echipa Clujului este foarte experimentata, o echipa compacta care stie sa se apropie foarte repede de poarta, care este de asemenea foarte puternica pe recuperare. Joaca cu foarte mult angajament, cu o foarte mare agresivitate, o agresivitate pozitiva. Este o echipa dificil de manevrat, care a castigat pe teren propriu impotriva lui Lazio, dar care a fost dominata in ultimul meci de la Celtic. In plus, cand joaca in deplasare, are o organizare foarte buna si o capacitate foarte mare de a juca pe contraatac si se foloseste de fazele fixe pentru a-si pune adversarul in pericol", a spus Julien Stephan, antrenorul celor de la Rennes.

ECHIPELE PROBABILE:

RENNES: E. Mendy - H. Traoré, Da Silva, Gnagnon, Morel, Maouassa - Bourigeaud, Camavinga, Grenier - M. Niang, Raphinha

CFR CLUJ: Arlauskis - Susic, A. Burcă, K. Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - C. Deac, L. Traore, Omrani

CLASAMENTUL IN GRUPA E: