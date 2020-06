Ultimatum pentru Vintila! Ce obiectiv i-ar fi pus Gigi Becali pentru a mai RAMANE pe banca FCSB

FCSB a castigat la scor de neprezentare cu Dinamo, 3-0, in mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei.

In ciuda faptului ca mai multi titulari ai FCSB au fost accidentati si Vintila a fost nevoit sa introduca in teren jucatori de la Academie, ros-albastrii s-au impus fara probleme in deplasarea din Stefan cel Mare si sunt cu un pas in finala Cupei, acolo unde ar putea juca cu Sepsi.

Bogdan Vintila si-a prelungit recent contractul cu clubul, insa ar putea pleca daca nu indeplineste obiectivul pe care Gigi Becali i l-ar fi pus. Conform Fanatik, patronul FCSB l-ar mai tine pe banca tehnica pe Vintila in sezonul urmator, cu conditia sa castige Cupa Romaniei.

Desi a declarat in mod repetat ca Vintila ramane antrenor pe viata la FCSB, Becali s-a razgandit saptamana trecuta, dupa ce atat Coman, cat si Oaida s-au accidentat la antrenamente.

Dupa accidentarile celor doi, care au devenit indisponibili pentru cateva meciuri, Gigi Becali s-a plans de lipsa de profesionalism a oamenilor din echipa.