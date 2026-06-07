Așadar, celebritatea dobândită prin sport te transformă într-o figură publică, un veritabil „cetățean al lumii“. Dar sunt și cazuri, rare ce-i drept, în care starurile din sport „fug“, pur și simplu, de lumina reflectoarelor. În astfel de exemple, dacă aparițiile publice sunt inevitabile pe durata carierei, odată cu retragerea vine și ieșirea completă din viața publică.

Vedetele cu adevărat mari ale sportului sunt „nemuritoare“. Cât timp sunt în activitate, rămân în prim-plan, aproape în permanență. Iar după retragere, revin periodic în atenția publicului, în cadrul diferitelor evenimente dedicate sportului.

Victor Valdés, portarul de care nu se mai știe nimic

Cei care au văzut marea echipă a Barcelonei din perioada 2004-2011, în mod cert, îl țin minte pe portarul Victor Valdés. Vorbim despre un goalkeeper format de gruparea catalană care, după perioada junioratului, a adunat 387 de prezențe în tricoul blau-grana. Cu un bilanț fantastic: 21 de trofee printre care trei Ligi ale Campionilor!

Încă de când era un titular incontestabil al Barcelonei, Victor Valdés, o apariție rară în media, a făcut o promisiune: „După retragere, voi dispărea!“. Și fix asta a făcut fostul internațional spaniol, campion mondial cu „Furia Roja“, în 2010.

După ce și-a agățat mănușile în cui, Victor Valdés s-a apucat de antrenorat, pentru o scurtă perioadă, în 2018. A preluat Barcelona U19, formație de care s-a ocupat timp de trei ani. Apoi, Victor Valdés a dispărut, pur și simplu! Demisia de la Barcelona U19 a dat-o fără a apărea în vreo conferință. Ultimele poze cu el de pe agențiile internaționale datează din 2019.

Mai ciudat e că nimeni, nici măcar foștii colegi, nu mai știu nimic de Victor Valdés, ajuns acum la 44 de ani.

„Nu răspunde la mesaje. Și-a șters numărul de pe WhatsApp. Nici măcar nu știu unde trăiește acum sau ce face. Pur și simplu, a dispărut. Probabil, asta și-a propus“, a comentat un apropiat al lui Valdés în presa spaniolă.

În urma fostului goalkeeper rămân, pe lângă performanțele obținute cu Barcelona, și un titlu european câștigat cu naționala Spaniei, în 2012. Victor Valdés a adunat 20 de selecții în prima reprezentativă, iar la nivel de cluburi, în afară de Barcelona, a jucat pentru Manchester United, Standard Liege și Middlesbrough.