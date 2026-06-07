GALERIE FOTO Caz de Dosarele X: fostul portar al Barcelonei, dat dispărut! Și-a șters inclusiv numărul de pe WhatsApp

Caz de Dosarele X: fostul portar al Barcelonei, dat dispărut! Și-a șters inclusiv numărul de pe WhatsApp Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

O poveste tare ciudată a intrat în atenția presei spaniole, după care relatările jurnaliștilor iberici au fost preluate și de publicațiile internaționale.

TAGS:
BarcelonaVictor Valdes
Din articol

Vedetele cu adevărat mari ale sportului sunt „nemuritoare“. Cât timp sunt în activitate, rămân în prim-plan, aproape în permanență. Iar după retragere, revin periodic în atenția publicului, în cadrul diferitelor evenimente dedicate sportului.

Așadar, celebritatea dobândită prin sport te transformă într-o figură publică, un veritabil „cetățean al lumii“. Dar sunt și cazuri, rare ce-i drept, în care starurile din sport „fug“, pur și simplu, de lumina reflectoarelor. În astfel de exemple, dacă aparițiile publice sunt inevitabile pe durata carierei, odată cu retragerea vine și ieșirea completă din viața publică. 

Acum, presa spaniolă a scris despre un astfel de caz.

Victor Valdés, portarul de care lumea fotbalului a uitat

  • Victor valdes getty5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Victor Valdés, portarul de care nu se mai știe nimic

Cei care au văzut marea echipă a Barcelonei din perioada 2004-2011, în mod cert, îl țin minte pe portarul Victor Valdés. Vorbim despre un goalkeeper format de gruparea catalană care, după perioada junioratului, a adunat 387 de prezențe în tricoul blau-grana. Cu un bilanț fantastic: 21 de trofee printre care trei Ligi ale Campionilor!

Încă de când era un titular incontestabil al Barcelonei, Victor Valdés, o apariție rară în media, a făcut o promisiune: „După retragere, voi dispărea!“. Și fix asta a făcut fostul internațional spaniol, campion mondial cu „Furia Roja“, în 2010.

După ce și-a agățat mănușile în cui, Victor Valdés s-a apucat de antrenorat, pentru o scurtă perioadă, în 2018. A preluat Barcelona U19, formație de care s-a ocupat timp de trei ani. Apoi, Victor Valdés a dispărut, pur și simplu! Demisia de la Barcelona U19 a dat-o fără a apărea în vreo conferință. Ultimele poze cu el de pe agențiile internaționale datează din 2019. 

Mai ciudat e că nimeni, nici măcar foștii colegi, nu mai știu nimic de Victor Valdés, ajuns acum la 44 de ani.

Nu răspunde la mesaje. Și-a șters numărul de pe WhatsApp. Nici măcar nu știu unde trăiește acum sau ce face. Pur și simplu, a dispărut. Probabil, asta și-a propus“, a comentat un apropiat al lui Valdés în presa spaniolă.

În urma fostului goalkeeper rămân, pe lângă performanțele obținute cu Barcelona, și un titlu european câștigat cu naționala Spaniei, în 2012. Victor Valdés a adunat 20 de selecții în prima reprezentativă, iar la nivel de cluburi, în afară de Barcelona, a jucat pentru Manchester United, Standard Liege și Middlesbrough.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
După parlamentari, Peter Magyar vrea să taie cu 40% și lefurile primarilor. Salariul edilului din Budapesta vs București
După parlamentari, Peter Magyar vrea să taie cu 40% și lefurile primarilor. Salariul edilului din Budapesta vs București
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul român de la FC Barcelona a debutat la naționala de seniori a Moldovei!
Fotbalistul român de la FC Barcelona a debutat la naționala de seniori a Moldovei!
FCSB își schimbă echipamentul! Mihai Stoica a dat detalii: ”Mai au așa Barcelona, Inter și Tottenham!”
FCSB își schimbă echipamentul! Mihai Stoica a dat detalii: ”Mai au așa Barcelona, Inter și Tottenham!”
Luis Enrique vrea să lase Barcelona fără un star! Suma enormă pregătită de PSG pentru mutarea verii
Luis Enrique vrea să lase Barcelona fără un star! Suma enormă pregătită de PSG pentru mutarea verii
ULTIMELE STIRI
Ivana Knoll a stârnit amuzamentul fanilor! Cum a ajuns croata să marcheze în poarta Angliei într-o ținută provocatoare
Ivana Knoll a stârnit amuzamentul fanilor! Cum a ajuns croata să marcheze în poarta Angliei într-o ținută provocatoare
Lamine Yamal face o promisiune nebună dacă Spania câștigă Mondialul: ”Pentru trei săptămâni”
Lamine Yamal face o promisiune nebună dacă Spania câștigă Mondialul: ”Pentru trei săptămâni”
România, ce echipă formidabilă! Larisa Iordache, provocată să formeze o selecționată ideală
România, ce echipă formidabilă! Larisa Iordache, provocată să formeze o selecționată ideală
Fotbalistul care l-a impresionat pe Mihai Stoica la meciul naționalei: „El e revelația”
Fotbalistul care l-a impresionat pe Mihai Stoica la meciul naționalei: „El e revelația”
Crina Pintea le-a bătut obrazilor „haterilor“: „Asta îmi doresc acum!“
Crina Pintea le-a bătut obrazilor „haterilor“: „Asta îmi doresc acum!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil

România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil

Primul fotbalist care a semnat cu Dinamo după numirea lui Nuno Campos ca antrenor!

Primul fotbalist care a semnat cu Dinamo după numirea lui Nuno Campos ca antrenor!

Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă

Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă

Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial

Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial

America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!

America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!

FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”

FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”



Recomandarile redactiei
Fotbalistul care l-a impresionat pe Mihai Stoica la meciul naționalei: „El e revelația”
Fotbalistul care l-a impresionat pe Mihai Stoica la meciul naționalei: „El e revelația”
Lamine Yamal face o promisiune nebună dacă Spania câștigă Mondialul: ”Pentru trei săptămâni”
Lamine Yamal face o promisiune nebună dacă Spania câștigă Mondialul: ”Pentru trei săptămâni”
România, ce echipă formidabilă! Larisa Iordache, provocată să formeze o selecționată ideală
România, ce echipă formidabilă! Larisa Iordache, provocată să formeze o selecționată ideală
FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”
FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”
Alegeri prezidențiale la Real Madrid. Cine conduce după 12.000 de voturi
Alegeri prezidențiale la Real Madrid. Cine conduce după 12.000 de voturi
Alte subiecte de interes
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Tradare la PATRAT in Spania! A jucat la Barcelona, a plecat la Real Madrid si acum revine la Barca
Tradare la PATRAT in Spania! A jucat la Barcelona, a plecat la Real Madrid si acum revine la Barca
CE TRADARE! Victor Valdes a devenit astazi oficial antrenor! Anuntul care ii va supara pe fanii Barcelonei
CE TRADARE! Victor Valdes a devenit astazi oficial antrenor! Anuntul care ii va supara pe fanii Barcelonei
CITESTE SI
ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

stirileprotv ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

stirileprotv FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

stirileprotv Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!