Sageti aruncate catre Bogdan Vintila: "Cred ca trebuie adus si un antrenor experimentat"

Fostul fundas de la FCSB, Dorin Goian, a vorbit despre situatia echipei patronate de Gigi Becali.

Goian considera ca rezultatele din ultima vreme si accidentarile suferite la echipa, sunt principalele cauze pentru care FCSB nu obtine rezultate pozitive.

"Clar ca lucrurile nu merg in directia care trebuie. Au venit si aceste rezultate. Ma gandesc ca dezamagirea este mare, mai ales dupa ultimul meci. Sa marchezi in minutul 90+ si sa fii in avantaj si imediat la urmatoarea faza sa primesti gol. Din punct de vedere psihic exista un blocaj la nivelul jucatorilor, plus accidenatrile din ultima vreme, fac din FCSB o echipa care nu arata tocmai grozav", a declarat Dorin Goian pentru PRO X.

De asemenea, fostul fundas roman a explicat si de ce Becali nu mai aduce jucatori straini valorosi si antrenori consacrati.

"Cred ca si Nea Gigi era diferit cu ceva ani in urma era mai relaxat din punct de vedere financiar. Incasarile erau pe masura pentru ca se juca in Champions League an de an. Incasarile veneau, stadionul era plin meci de meci si clar ca isi permitea sa aduca jucatori valorosi, inclusiv cei straini, care veneau sa creasca nivelul echipei si antrenorii erau pe masura. Cred ca trebuie adus si un antrenor experimentat, valoros si cel mai important un antrenor care sa fie lasat in pace sa aiba liniste, sa isi expuna ideile tactice cum doreste", a declarat fostul fundas de la FCSB.