IUBESTE sa fie in criza! "Am un lot foarte bun, am jucat un fotbal excelent!" Reactia lui Vintila dupa 2-2 cu Medias

Vintila nu e speriat de criza de rezultate post-pandemie si spune ca lupta pana la capat pentru titlu si Cupa!

Antrenorul FCSB spune ca e multumit de lotul pe care-l are, desi azi a avut 7 juniori in lot. Vintila e satisfacut si de joc si crede a scorul ar fi trebuit sa fie mai mare dupa realitatea din prima repriza.

"Daca mai sunt sanse, speram la titlu. Sanse sunt, dar important e sa castigam noi meciurile care urmeaza. Cat sunt sanse matematic, nu avem voie sa abandonam lupta. In conditiile date, eu cred ca am facut un fotbal bun. Juniorii si-au facut treaba foarte bne, sunt foarte multumit. In prima repriza, am facut un fotbal foarte bun, trebuia sa mai marcam ca sa inchidem jocul.

Am doi jucatori care vor reveni sigur cu Dinamo, nu pot sa vi-i spun. Planic era un jucator important, dar a ales altceva si e problema lui. Cei care vin din urma pot face fata cu brio la echipa. Consider ca lotul pe care-l am la dispozitie e de ajuns. Avem un prim meci dintr-o dubla cu Dinamo. Il vom trata foarte serios, ne dorim sa castigam", a spus Vintila la Digisport.



