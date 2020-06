"Nu ma intereseaza daca il vrea sau nu Vintila! Am ajuns de rasul lumii!" Gigi Becali il vrea cu ORICE PRET la FCSB: el poate fi salvatorul echipei

Gigi Becali este extrem de dezamagit de situatia in care a ajuns FCSB si vrea sa rezolve de unul singur problema.

Principala tinta a lui Gigi Becali in acest moment este readucerea lui Thomas Neubert la FCSB. Echipa antrenata de Bogdan Vintila este macinata de accidentari, iar acest lucru il ingrijoreaza pe Gigi Becali.

"Pe mine ma intereseaza acum sa il aduc pe Neubert. Nu vedeti ca am echipa pusa in cap cu accidentarile? Am ajuns de rasul lumii.

Nu ma intereseaza ca il vrea sau nu il vrea Vintila, deoarece m-am saturat sa mi se accidenteze toti jucatorii. Am ajuns sa jucam in aparare cu copiii de la echipa a doua", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

Gigi Becali: "Ce Seroni, ma? Cine e asta?!"

Valeriu Iftime i l-a propus lui Gigi Becali pe Alin Seroni (33 de ani). Acesta evolueaza pe postul de fundas central, insa Gigi Becali spune ca nici macar nu stie cine e si nu are nevoie de el:

"Ce Seroni, ma? Cine este asta? Nu il stiu si nici nu ma intereseaza. Nu a ajuns Iftime sa imi faca el mie lista de transferuri.

Lasati-ma cu Seroni ala ca nici nu il stiu cine este", a mai spus Gigi Becali.