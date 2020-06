Fotbal SIMFONIE cu Gaz Metan! Explicatiile lui Vintila: "Am fost euforici dupa gol si ne-au egalat"

Antrenorul lui FCSB este multumit de jocul facut de tinerii fotbalisti pe care i-a trimis in teren.

Bogdan Vintila a declarat ca acestia au facut un joc bun. Tehnicianul spune ca de vina pentru cel de-al doilea gol al mediesenilor, incasat in minutele de prelungire, este euforia.

"Euforia marcarii acelui gol a facut ca in ultimele secunde sa ne pierdem luciditatea si sa nu tratam asa cum trebuie acea faza. Este pacat pentru ca am muncit foarte mult, am reusit sa marcam in inferioritate numerica si asta este foarte important mai ales pentru ca am avut jucatori tineri pe teren.

Sunt copii care isi doresc foarte mult sa joace la prima echipa. Le-am dat incredere, nu i-am incurajat neaparat, si consider ca au facut un joc bun", a declarat Bogdan Vintila in conferinta de presa de la finalul partidei din FCSB si Gaz Metan Medias.

Referitor la duelul din semifinalele Cupei Romaniei, antrenorul "ros-albastrilor" a spus ca vor da totul pentru a castiga.

"Normal ca vor sa-si joace sansa (n.r. Dinamo), este o dubla mansa. Prima peste cateva zile, cand vom juca la ei. Ne vom prezenta in cele mai bune conditii si mergem sa castigam. Nu vreau sa mai comentez despre Dinamo", a conchis tehnicianul.