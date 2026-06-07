Lamine Yamal face o promisiune nebună dacă Spania câștigă Mondialul: ”Pentru trei săptămâni”

Lamine Yamal face o promisiune nebună dacă Spania câștigă Mondialul: ”Pentru trei săptămâni” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul Mondial are loc în perioada 11 iunie - 17 iulie 2026.

TAGS:
Lamine YamalCM 2026yamalSpanianationala SpanieiCampionatul Mondial
Din articol

Naționala Spaniei face parte din Grupa H de la Campionatul Mondial din 2026, alături de Uruguay, Capul Verde și Arabia Saudită. Primul meci al ibericilor la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada are loc pe 15 iunie (luni), de la ora 19:00, împotriva Capului Verde.

Lamine Yamal face o promisiune nebună dacă Spania câștigă Mondialul: ”Pentru trei săptămâni”

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Lamine Yamal, unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști din lume, va fi prezent alături de reprezentativa Spaniei, cu care a câștigat EURO 2024 - turneu transmis la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO. La doar 18 ani, fotbalistul Barcelonei are deja 25 de selecții la națională și șase goluri.

Dacă va câștiga Mondialul cu Spania, Lamine Yamal a făcut și o promisiune: ”Promit că o să-mi las barba și mustața să crească pentru trei săptămâni”, au fost cuvintele starului, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Yamal a debutat la naționala Spaniei sub comanda lui Luis de la Fuente în toamna lu i2023, la 16 ani și aproape două luni. De atunci, a jucat în aproape toate meciurile, exceptând situațiile în care a fost accidentat.

CIES: Lamine Yamal, cotat la 358.000.000 de €

Centrul Internațional de Studii Sportive (CIES) îl vede pe Lamine Yamal ”în propria sa ligă”, comparativ cu ceilalți fotbaliști. El este estimat de CIES la 358 de milioane de euro, o sumă de-a dreptul amețitoare.

  • Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează pe Lamine Yamal la 200 de milioane de euro

La doar 18 ani, spaniolul este, într-adevăr, o adevărată bestie la FC Barcelona. Din 2023, de când joacă pentru prima echipă, a bifat 151 de apariții în toate competițiile pentru clubul Blaugrana, a înscris 49 de goluri și a oferit 52 de pase decisive.

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