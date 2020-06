Un fost jucator de la Steaua il disfiinteaza pe Gigi Becali. "Meme nu stie nimic, Vintila nu stie nimic"

FCSB a remizat cu Gaz Metan Metan Medias, scor 2-2.

Dupa acest rezultat sansele echipei lui Vintila de a castiga titlul sunt tot mai mici. Echipa patronata de Gigi Becali se afla la 9 puncte distanta fata de liderul CFR Cluj.

Fostul jucator al Stelei, Basarab Panduru nu este deloc multumit de cum a aratat FCSB in ultimii ani si a aruncat cu sageti cetre Gigi Becali.

Basarab Panduru a declarat ca Becali cauta mereu vinovati pentru esecurile echipei sale si nu realizeaza ca de fapt el este de vina pentru ce se intampla la echipa.

"Si Becali cred a s-a obisnuit sa piarda. Pentru ca in ultimii ani n-a castigat nimic. Si incercarile alea de a gasi vinovatul dupa fiecare meci, mi se pare incredibil. In loc sa te gandesti ce faci maine,ce jucatori aducem. Noi ne gandim cine-i vinovat, sa aratam cu degetul spre unul sau spre altul. Acum ceva timp, a venit si ne-a spus ca preparatorul fizic e slab, trebuie sa-l dam afara, accidentarile sunt din cauza lui. Nu poti sa vii sa spui că nu stie meserie. Ok, l-ai dat afara. Vine altul si acum arati la fel. Meme nu stie nimic, Vintila nu stie nimic. Dar ia uita-te tu mai bine in oglinda si vezi cine-i vinovatul numărul 1", a declarat Basarab Panduru pentru Telekom Sport.

Ultimul titlu in Liga 1 castigat de FCSB este cel din 2015, cu Constantin Galca pe banca tehnica.