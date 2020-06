Gigi Becali INSISTA pentru titularizarea lui Adi Popa! Ce echipa ar putea alinia Bogdan Vintila in semifinala cu Dinamo! 

Joi, de la ora 20:00, FCSB si Dinamo se vor infrunta in mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei.

Antrenorul "ros-albastrilor" are mari probleme de lot inaintea acestei partide, 6 fotbalisti fiind accidentati in acest moment. Este vorba despre Oaida, Coman, Soiledis si Pantiru, alaturi de Nedelcu si Filp, acestia urmand a lipsi pana la inceputul anului viitor.

Potrivit Fanatik, Gigi Becali ar fi incercat sa "rezolve" aceste probleme. Patronul a insistat pentru titularizarea lui Adi Popa, in ciuda faptului ca jucatorul nu are decat 3 antrenamente in ultimele 3 luni.

In aceste conditii, primul 11 din meciul tur cu Dinamo ar putea arata astfel: Vlad – Cretu, Miron, Cristea, Pantea – Vana, Ovidiu Popescu, Olaru – Morutan, Adrian Petre, Popa.

Se poate remarca revenirea lui Iulian Cristea, care s-a recuperat mai repede decat era preconizat. De asemenea, tanarul Pantea, in varsta de doar 16 ani si 8 luni, ar putea ramane in primul 11 dupa evoluatia buna din meciul cu Gaz Metan Medias.

Avand in vedere ca FCSB este la 9 puncte in spatele celor de la CFR Cluj in clasamentul din playoff, singurul obiectiv real din acest final de sezon pentru echipa lui Becali este castigarea Cupei Romaniei. Bogdan Vintila este obligat sa obtina trofeul pentru a salva aceasta stagiune.