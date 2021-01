ULTIMA ORA! Omul decisiv in vanzarea lui Dinamo catre Cortacero a rupt tacerea: "M-am dezis de el!" Cum raspunde acuzatiilor ca el este principalul vinovat pentru dezastrul de la echipa

Omul care a intermediat vanzarea lui Dinamo catre grupul de invetitii din Luxemburg a vorbit despre situatia de la echipa.

Fostul vicepreseinte al Federatiei Spaniole a spus ca a rupt orice legatura cu Pablo Cortacero inca din luna august si este dezamagit de modul in care acesta a condus clubul in aceasta perioada.

"Sunt foarte suparat si dezamagit in legatura cu aceste ticalosii care se spun in Romania, cei care au facut aceste afirmatii ar trebui denuntati la Tribunal. La sfarsitul lunii august m-am dezis de Cortacero deoarece nu am vazut seriozitatea necesara si, niciodata, nu am fost platit si nu am avut nicio relatie cu Dinamo sau cu vreun conducator de la Dinamo. Am vazut lipsa de seriozitate si rigoare in aceasta organizare si din acest motiv nu am insitat pentru a fi angajat la club", a declarat Melero Marin pentru playsport.ro.

Fostul presedinte al lui Getafe a dezvaluit ca a fost contactat de George Draghia, omul de incredere al lui Negoita care detinea in acte firma Lotus Perfect Product, firma care detinea clubul Dinamo inainte de venirea spaniolilor.

"Unica mea implicare la Dinamo a fost pentru o cerere profesionala de vanzare a actiunilor detinute de societatea Lotus Perfect Product, pe care mi-a facut-o domnul George Draghia pe data de 16 martie.

La sfarsitul lunii august am decis sa abandonez colaborarea mea profesionala cu domnul Fernandez Cortacero. Inainte de a colabora cu dansul, am avut mai multe intalniri si am colaborat la nivel international cu posibili investitori pentru a gasi pe cineva interesat de aceasta investitie", a spus Marin sursei citate.

In incheiere, Juan Melero Marin s-a aratat foarte deranjat de criticile care i se aduc in Romania, conform carora el este principalul vinovat pentru dezastrul de la Dinamo din ultimele luni.

"Tot ce s-a spus sunt inventii si minciuni, eu, de patru luni, nu am nicio legatura cu Dinamo. Nici inainte si nici dupa nu am incasat nici macar un euro, nici de la Cortacero si nici de la Dinamo, doar am avut intentia de a ajuta Dinamo, fara vreun interes.

Nu am avut vreo legatura cu contractul lui Cosmin Contra, cred ca l-au facut si l-au semnat directorul sportiv, agentul lui Contra si avocatul. Eu nu am participat la niciun fel de negociere interna a clubului Dinamo.

Sper ca numele meu sa dispara pentru totdeauna din comentariile care se fac acolo, toate aceste speculatii, falisitati calomnioase care se fac publice in media si sa fiu lasat in pace, tinand cont ca niciodata nu am avut vreo lipsa de respect fata de cineva.

In final, vreau sa fie foarte clar, ca eu personal, ca un profesionist, am lucrat cu cele mai bune intentii, pentru a ajuta sub o forma gratuita si dezinteresata clubul Dinamo, pentru ca acest club sa isi recapete numele si imaginea sociala de care se bucura. Acestea sunt lucrurile le pe care le am de spus si doresc sa se termine aceasta situatie nefavorabila pe care, in mod lamentabil, o traiesc", a spus Melero Marin.