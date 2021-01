BREAKING NEWS | ORE DECISIVE pentru transferul incercat de Becali! "Mi-a trimis oferta! Discutam in urmatoarele ore!" Anuntul MOMENTULUI

Se poarta negocieri intense intre FCSB si Botosani pentru transferul lui Denis Harut.

UPDATE 13:20 Valeriu Ifitime a confirmat ca a primit marti oferta oficiala din partea lui Gigi Becali pentru transferul lui Harut.

"Domnul Becali mi-a trimis oferta prin cineva. Va spun sincer ca nu sunt de acord cu ea, dar nici nu sunt cazute discutiile, pentru ca, in ziua de azi, orice ban este important. Dar vom discuta si in urmatoarele ore", a spus Iftime pentru ProSport.

UPDATE 11:10 Finantatorul Botosaniului anunta ca doreste sa pastreze procente in cazul unui viitor transfer al lui Harut.

"Daca pleaca Harut, nu pleaca niciodata fara procent de la mine. Mi se rupe inima, nu pot sa il las asa. Nu e vorba de banii urmatori, ci de placerea si bucuria de a simti ca e al tau, ca un prieten adevarat pe care nu ai vrea niciodata sa il pierzi.

Sa iti ramana o batista de la prima iubire, bocancii de la jucatorul de tenis. Sa imi ramana si mie un procent de la Harut, sa ma pot uita cu placere si interes la jocul lui viitor. Daca va pleca, sigur pleaca cu procente lasate la Botosani", a spus Iftime potrivit AntenaSport.

Daca initial a existat o diferenta destul de mare intre suma ceruta de Valeriu Iftime si cea oferita de Gigi Becali, se pare ca cei doi sunt aproape sa se inteleaga in cele din urma.

Finantatorul Botosaniului a dezvaluit ca Becali a marit oferta initiala de 500.000 de euro, astfel incat cele doua parti sunt aproape de a ajunge la o intelegere.

"Despre Denis Harut exista discutii doar prin impresari, eu nu am vorbit cu domnul Becali. Acum suntem mai aproape. Daca nu dadea mai mult, nu eram asa de aproape", a spus Iftime la Digi Sport.

De asemenea, si Iftime a scazut din pretul de 1.000.000 de euro pe care l-a cerut in prima faza in schimbul fundasului de 21 de ani, iar acum este dispus sa il cedeze si pentru 800.000 de euro.

"Daca Gigi Becali imi da 800.000 de euro batem palma pentru Harut. Am lasat si eu de la 1 milion.

Afacerea este facuta prin Florin Vulturar. El a tinut acum legatura cu Gigi Becali", a spus finantatorul Botosaniului luni pentru ProSport.

Iftime a explicat insa ca, in cazul in care va reusi sa il vanda in aceasta iarna pe Chindris, este exclus ca Harut sa paraseasca si el echipa in aceasta perioada, intrucat ar slabi foarte mult in zona centrala a apararii.

"Nu va slabi deloc echipa mea daca pleaca unul dintre cei doi fundasi centrali, Harut sau Chindris. Daca Chindris pleaca afara, Harut nu mai poate pleca sub nicio forma, indiferent de pret. Dar daca nu pleaca Chindris si am oferta buna pentru Harut, atunci pleaca el", a spus Valeriu Iftime conform Digi Sport.

Totodata, Iftime a dezvaluit sursei citate ca a primit o oferta concreta pentru unul dintre cei mai buni fotbalsiti din acest sezon ai echipei lui Croitoru, Hamidou Keyta: "Am o oferta interesanta pentru Keyta din afara. Nu e foare mare, dar eu m-am inteles intr-un fel cu el. Daca se concretizeaza, va pot spune maine. O sa vedeti, trag la play-off, indiferent cine va pleca".

In acest sezon, Keyta a marcat noua goluri si a oferit si doua pase decisive in 16 meciuri in toate competitiile.

Mijlocasul de 26 de ani a venit la Botosani in 2019 din postura de jucator liber de contract, ultima echipa pentru care evoluase fiind Viitorul Constanta.