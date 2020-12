BREAKING NEWS! Melero Marin rupe tacerea! Cum raspunde acuzatiilor ca ar fi incasat comisioane importante de la Dinamo

Juan Melero Marin a fost unul dintre cei mai importanti oameni in preluarea lui Dinamo de catre Cortacero.

El este cel care l-a convins si pe Cosmin Contra sa se alature acestui proiect in baza relatiilor foarte bune care existau intre cei doi de pe vremea cand au colaborat la Getafe.

Doar ca la scurt timp dupa preluarea clubului de catre Benel International prin reprezentantul lor Pablo Cortacero, Melero Marin a rupt brusc orice legatura cu cei cu care a colaborat si a plecat inapoi in Spania, fiind din acel moment de negasit.

Chiar Cosmin Contra a dezvaluit ca Marin nu ii mai raspunde la telefon si a declarat ca este foarte suparat pe acesta din cauza faptului ca l-a adus in acest proiect care s-a dovedit a fi doar o pacaleala.

Acum, la mai bine de patru luni de la momentul in care fostul presedinte de la Getafe a parasit Romania, Melero a ales sa raspunda acuzatiilor conform carora firma detinuta de el ar fi incasat comisioane importante din transferurile facute de Dinamo in vara.

"Cine pretinde asta este o canalie meschina! Niciodata in viata mea nu am incasat vreun euro de la Dinamo sau de la vreo persoana asociata cu acest club. Nu mai am nimic altceva de spus", a spus Juan Melero Marin potrivit Gazetei Sporturilor.

Acest raspuns a venit la acuzatiile lansate in urma cu cateva saptamani de fostul director sportiv din Stefan cel Mare, Ionel Danciulescu.

"Din pacate, Contra a fost tradat de personajul principal, domnul Melero, care a disparut la doar cateva saptamani dupa ce s-a semnat aceasta vanzare, bineinteles dupa ce toate comisioanele din transferuri s-au dus catre firma sa din Spania", a spus Ionel Danciulescu conform sursei citate.