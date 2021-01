Gaziantep - Ankaragucu, LIVE TEXT, de la 15:00 | Sumudica si Maxim, NEINVINSI din septembrie 2020! Gaziantep o poate egala pe Besiktas in fruntea clasamentului din Turcia

Urmarim si comentam impreuna Gaziantep - Ankaragucu pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Gaziantep a remizat in runda precedenta, scor 1-1 in deplasare cu Erzurum, dupa ce a fost egalata in minutul 90+5. Echipa lui Marius Sumudica venea dupa 5 victorii consecutive si este neinvinsa in Turcia din luna septembrie a anului 2020.

Gaziantep este pe locul 5 in Super Lig, cu 28 de puncte dupa primele 15 meciuri jucate. Cu o victorie astazi, Sumudica ar egala liderul Besiktas, care are 31 de puncte.

Ankaragucu este pe locul 18 in clasament, cu 15 puncte, si vine dupa doua victorii consecutive.

La duelul de astazi, Sumudica se va putea baza din nou si pe Alexandru Maxim, unul dintre cei mai in forma jucatori ai campionatului.

Maxim a fost suspendat in etapa trecuta, din cauza cumulului de cartonase galbene, iar astazi va putea reveni in 'primul 11'. Maxim este golgheterul lui Gaziantep in acest sezon, cu 7 reusite.

Mirallas va fi marele absent al lui Gaziantep la meciul de azi, belgianul fiind indisponibil tot din cauza numarului de cartonase primite.