ULTIMA ORA! Rapid continua campania de achizitii! Giulestenii au transferat un atacant de 20 de ani din Liberia

Rapidistii au realizat al doilea transfer din aceasta iarna.

Dupa ce luni au anuntat transferul fostului mijlocas de la Universitatea Cluj Bogdan Barbu, marti rapidistii au ajuns la o intelegere si cu un atacant liberian.

Clubul alb-visiniu a transmis prin intermediul site-ului oficial ca Emmanuel Ernest, in varsta de 20 de ani, a semnat un contract pe un an si jumatate cu echipa antrenata de Nicolae Grigore.

"Sunt foarte fericit sa ajung la Rapid, un club mare, de traditie. Calitatile mele sunt viteza, forta, faptul ca nu renunt niciodata. Suporterii Rapidului sunt nebuni si imi plac foarte mult, voi juca pentru ei sa castigam tot si sa promovam in Liga 1", a spus fotbalistul pentru site-ul clubului giulestean.

Nascut in capitala Liberiei Monrovia, Emmanuel a jucat de-a lungul carierei in Nigeria la Christ Ambassador Sport Academy, iar in vara a semnat cu Sporting Rosiori din Liga 3.

SURSA FOTO: fcrapid.ro