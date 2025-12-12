Prestația echipei antrenate de Cristian Chivu a fost analizată și de Luciano Castellini, fost mare portar al Italiei și o figură respectată în istoria lui Inter. Italianul, care a împlinit recent 80 de ani, a avut un discurs dur la adresa fotbalului italian, dar a ținut să-l evidențieze pe antrenorul român.



Luciano Castellini: „Îmi place mult de Chivu! Să ajungi căpitanul lui Ajax la 20 de ani nu e ușor”



„Italia o duce prost pentru că sunt prea mulți jucători străini slabi în Serie A, de care nimeni nu-și va aminti peste ani. Inter, însă, joacă bine.



Mi-a plăcut și meciul cu Liverpool. Îl apreciez mult pe Chivu. Nu e întâmplător că a ajuns căpitan la Ajax imediat ce a plecat din România, la doar 20 de ani. Asta spune totul despre personalitatea și valoarea lui”, a declarat Castellini, citat de ilgiornale.it.



Fostul portar a vorbit și despre Yann Sommer: „Dacă apără bine, este experimentat. Dacă greșește o dată, dintr-odată e considerat bătrân. Unele critici sunt complet nemeritate”.



Pentru Inter, eșecul cu Liverpool este al doilea consecutiv în Champions League, după 1-2 cu Atletico Madrid, iar situația în clasament devine tot mai complicată.



Echipa lui Chivu a coborât pe locul 6, cu 12 puncte. Nici în Serie A lucrurile nu merg ideal, Inter ajungând pe poziția a treia, după ce AC Milan a preluat șefia clasamentului.



Pentru nerazzurri urmează un duel cu Genoa, formația patronată de Dan Șucu. Partida este programată duminică, 14 decembrie, de la ora 19:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

