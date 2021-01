Sumudica nu se invata minte! A luat GALBEN in minutul 25 si a dat cu sticla de PAMANT! E INCREDIBIL ce i-a reprosat arbitrului

Gaziantep evolueaza pe teren propriu cu Ankaragucu in runda cu numarul 17 din prima liga a Turciei.

Dupa ce in runda trecuta a luat cartonas galben, Marius Sumudica a protestat din nou in fata arbitrului si a fost avertizat in minutul 25 al partidei cu Ankaragucu.

In ciuda faptului ca era de abia minutul 25 si scorul era 0-0, Sumudica i-a reprosat arbitrului ca oaspetii trag de timp.

Arbitrul nu a stat pe ganduri, a venit la margine si i-a aratat cartonasul galben lui Sumudica.

Antrenorul roman si-a iesit din minti si a aruncat cu sticla de apa pe jos.

25’ Teknik Direktörümüz Sumudica, rakip takımın yavaş hareketleri üzerine “Time” diye hakeme seslenmesi dolayısıyla sarı kart gördü! pic.twitter.com/xw5sOSE9vo — Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 5, 2021