La finalul meciului, Ilie Dumitrescu a analizat jocul campioanei, concluzionând că Juri Cisotti a fost motorul echipei în momentele cheie. Italianul din linia mediană a campioanei a fost artizanul fazei decisive, recuperând balonul și oferind pasa de gol după ce a driblat portarul advers.



„E clar că pentru mine cel mai bun jucător de pe teren a fost Cisotti. Omul meciului”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.



Tănase, remarcat și el „Mister”



Fostul mare internațional nu a trecut cu vederea nici impactul celorlalți jucători care au contribuit la revenirea de senzație.



„Tănase e un lider incontestabil. Cisotti, Thiam, Toma, Tănase au ridicat nivelul jocului. Schimbările au oferit un plus evident jocului. Vorbim aici de Toma. E prima dată când arată că se poate descurca și în ultimii 20 de metri. A intrat foarte bine. Crețu oferă o pasă excelentă pentru Thiam”, a mai spus Ilie Dumitrescu.



În schimb, „Mister” a taxat atitudinea lui Robin van Persie. „Poate Van Persie începuse, deja, să se gândească la meciul cu Ajax, din campionat. A crezut că a câștigat meciul și a făcut schimbări”, a transmis Ilie Dumitrescu.



FCSB a obținut victoria prin golurile marcate de Ngezana, Toma, Thiam și Tănase, în timp ce pentru olandezi au punctat Tengstedt, Timber și Sauer. Cu acest succes, campioana României rămâne în cursa pentru calificare și așteaptă duelurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce.



Cu cine mai are de jucat FCSB, în Europa League?