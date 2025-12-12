Românul Andrei Chivulete a arbitrat la centru meciul dintre Lech Poznan şi FSV Mainz, 1-1 joi seara în grupa unică din Conference League.

Mikael Ishak (41 - din penalty) a înscris golul campioanei Poloniei, după o fază la care nemții au cerut henț în atac la Luis Palma, iar polonezii au primit imediat lovitura de la 11 metri după un fault cel puțin discutabil în careu la același Luis Palma.

Sota Kawasaki (28) punctase pentru Mainz, echipă învinsă de Universitatea Craiova cu 1-0 în etapa precedentă.

Mainz a jucat din minutul 67 în zece oameni, după eliminarea lui Nikolas Veratschnig.

În camera VAR a fost Sebastian Colțescu



Chivulete a fost ajutat de asistenții Marius Badea și Cristi Ilinca, alături de al patrulea oficial George Roman.

În camera VAR s-au aflat Sebastian Colțescu și Cristina Trandafir.

Clasamentul din Conference League

