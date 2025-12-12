Campioana a profitat de momentul bun pentru a pune în vânzare biletele pentru meciul cu Rapid, ultimul din 2025, care se va disputa pe Arena Națională. Până atunci, FCSB va mai disputa un meci în campionat, cel cu Unirea Slobozia.



După victoria care o menține în cursa pentru primăvara europeană, FCSB își mută acum atenția asupra campionatului. Are nevoie de două victorii pentru a reintra serios în cărțile pentru play-off, chiar dacă ar mai fi încă nouă etape de disputat în 2026.



FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Rapid



Cel mai ieftin tichet pentru partida cu Rapid este 30 de lei și, cel mai probabil, oaspeții vor avea la dispoziție o peluză întreagă pentru suporterii lor, așa cum s-a întâmplat și la meciul din tur.



"Campioana României va pune în vânzare vineri, 12 decembrie, ora 12:00, biletele pentru meciul cu Rapid, contând pentru etapa 21 a Superligii, care se va disputa duminică, 21 decembrie, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională.



Tichetele vor fi disponibile online pe platforma de ticketing a clubului.



Prețurile biletelor sunt următoarele:



PELUZA – INEL 1 – 30 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 - 60 LEI

VIP 3 - 150 LEI

VIP 2 - 200 LEI

VIP 1 - 300 LEI", a fost anunțul publicat de FCSB.



După 19 etape, FCSB este pe locul zece, cu 25 de puncte, la trei puncte distanță de ultimul loc din zona play-off-ului, ocupat de UTA Arad. Oțelul Galați, Universitatea Cluj și Farul Constanța sunt și ele implicate în lupta pentru un loc în TOP 6.

