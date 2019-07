ULTIMA ORA | Denis Dragus pleaca pe urmele lui Ianis Hagi! Gica Hagi a ajuns la un acord cu o echipa din Belgia! Cati bani incaseaza Viitorul

Presa din Belgia anunta ca Standard Liege si Viitorul au ajuns la un acord pentru transferul lui Denis Dragus!

Denis Dragus este urmatorul jucator care poate pleca de la Viitorul in aceasta vara! La Derniere Heure scrie ca Standard a facut o oferta de 2 milioane de euro plus un procent dintr-un viitor transfer, iar mutarea poate fi realizata chiar in aceasta saptamana!

Standard a avut o vara extrem de aglomerata - Dragus ar putea deveni al 11-lea jucator transferat de acestia! Jucatorul de 20 de ani a reusit 14 goluri si 6 pase de gol in 60 de partide pentru Viitorul. Dragus nu a fost titular in partida de la Gent, pierduta de Viitorul cu 6-3, intrand in minutul 62, la putin timp dupa ultima reusita a partidei.

Dragus a fost initial in lotul lui Mirel Radoi pentru EURO U21, insa a fost inlocuit din cauza unei accidentari. Viitorul l-a vandut in aceasta vara in Belgia si pe Ianis Hagi, la Genk, pentru 4 milioane de euro.