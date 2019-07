Ianis Hagi, in top 50 pusti de urmarit in 2019/2020 alcatuit de UEFA! Atacantul REFUZAT de Becali a prins si el lista! 

UEFA alcatuit top 50 tineri jucatori de urmarit in nou sezon, iar doi romani au prins lista!

Ianis Hagi si Denis Dragus au fost inclusi de UEFA in topul celor mai tari 50 de pusti de urmarit in Europa in sezonul 2019/2020. Cei doi jucatori crescuti de Hagi la Viitorul sunt pe lista cu Rhian Brewster de la Liverpool, Ibrahima Konaté de la Leipzig si nationala Frantei, spaniolul Dani Olmo de la Dinamo Zagreb sau brazilianul Rodrygo de la Real Madrid.

Despre Denis Dragus, UEFA scrie: "Crescut de legenda Romaniei Gica Hagi, atacantul versatil a ratat EURO U21 din aceasat vara din cauza unei accidentari, insa e asteptat sa explodeze in sezonul 2019/2020".

Desi Ianis Hagi, UEFA.com scrie: "Fiul mareului Gica Hagi a aratat clasa la EURO U21. A parasit Viitorul pentru Genk si va juca in Champions League".



Denis Dragus, de vanzare!

La fel ca Ianis Hagi, Denis Dragus a fost scos la vanzare de Gica Hagi in aceasta vara. "Avem oferta din strainatate si poate sa plece, a demonstrat destule la Viitorul. Doar afara pleaca, nu il cedam in Romania", a spus Gica Hagi dupa ultimul meci al celor de la Viitorul.



Becali nu crede in Dragus!

Principalul client al jucatorilor crescuti de Hagi, Gigi Becali spune ca nu e dispus sa-l cumpere pe Dragus in aceasta vara. "Cu tot respectul pentru Hagi, dar ce a demonstrat Dragus pana acum in fotbalul romanesc? Nu ma intereseaza transferul sau!", a spus patronul FCSB.

TOP 50 PUSTI DE URMARIT IN SEZONUL 2019/2020



Yunus Akgün (TUR, 19 – Galatasaray)

Benoit Badiashile (FRA, 18 – Monaco)

Josip Brekalo (CRO, 21 – Wolfsburg)

Rhian Brewster (ENG, 19 – Liverpool)

Samuel Chukwueze (NIG, 20 – Villarreal)

Kevin Danso (AUT, 20 – Augsburg)

Alphonso Davies (CAN, 18 – Bayern)

Moussa Diaby (FRA, 20 – Leverkusen)

Denis Dragus (ROU, 20 – Viitorul)

Carel Eiting (NED, 21 – Ajax)

Jurgen Ekkelenkamp (NED, 19 – Ajax)

Eljif Elmas (MKD, 19 – Napoli)

Fábio Silva (POR, 17 – Porto)

Gedson Fernandes (POR, 20 – Benfica)

Ianis Hagi (ROU, 20 – Genk)

Amadou Haidara (MLI, 21 – Leipzig)

Erling Braut Håland (NOR, 19 – Salzburg)

Adam Hložek (CZE, 17 – Sparta Praha)

Mohammed Ihattaren (NED, 17 – PSV)

Jovane Cabral (CPV, 21 – Sporting CP)

Dejan Joveljić (SRB, 19 – Frankfurt)

Ozan Kabak (TUR, 19 – Schalke)

Ibrahima Konaté (FRA, 20 – Leipzig)

Alex Král (CZE, 21 – Slavia Praha)

Khvicha Kvaratskhelia (GEO, 18 – Rubin)

Jacob Bruun Larsen (DEN, 20 – Dortmund)

Renan Lodi (BRA, 21 – Atlético Madrid)

Sean Longstaff (ENG, 21 – Newcastle)

Arne Maier (GER, 20 – Hertha)

Donyell Malen (NED, 20 – PSV)

Ivan Oblyakov (RUS, 21 – CSKA Moskva)

Dani Olmo (ESP, 21 – Dinamo Zagreb)

Andreas Skov Olsen (DEN, 19 – Bologna)

Strahinja Pavlović (SRB, 18 – Partizan)

Luca Pellegrini (ITA, 20 – Juventus)

Denys Popov (UKR, 20 – Dynamo Kyiv)

Ricard Puig (ESP, 19 – Barcelona)

Marco Richter (GER, 21 – Augsburg)

Rodrygo (BRA, 18 – Real Madrid)

Romário Baró (POR, 19 – Porto)

Matvei Safonov (RUS, 20 – Krasnodar)

William Saliba (FRA, 18 – Arsenal)

Ismaïla Sarr (SEN, 21 – Rennes)

Xaver Schlager (AUT, 21 – Wolfsburg)

Tiago Dantas (POR, 18 – Benfica)

Sandro Tonali (ITA, 19 – Brescia)

Ferran Torres (ESP, 19 – Valencia)

Heorhiy Tsitaishvili (UKR, 18 – Dynamo Kyiv)

Nikola Vlašić (CRO, 21 – CSKA Moskva)

Güven Yalçın (TUR, 20 – Besiktas)