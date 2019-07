Modelul de business al Viitorului, cel mai sanatos dintre cluburile cu pretentii din Liga 1! Reusita impresionanta a lui Gica Hagi

Gica Hagi are cel mai echilibrat club, cu cel mai scazut grad de indatorare si cel mai mare grad de alocare al investitiilor pe termen lung.

Iancu Guda, presedinte al Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), director al Coface Credit Management Services si lector asociat in cadrul Institutului Bancar Roman, a facut o analiza, pe site-ul personal, a celor mai importante 5 cluburi romanesti de fotbal, pentru a afla care dintre ele are cel mai bun sanatos model de afacere.

Viitorul lui Hagi nu a inregistrat cele mai mari venituri cumulate in ultimii 5 ani, ierarhia fiind condusa de FCSB (446,98 milioane lei) si Dinamo (215,37 milioane lei), dar are cea mai mica fluctuatie pe parcursul perioadei, cu 177,19 milioane lei, depasindu-le pe CFR Cluj (155,99 milioane lei) si CS „U” Craiova (121,27 milioane lei). Rezultatul financiar net pe aceeasi perioada plaseaza Viitorul pe locul secund in acest clasament, cu 23,42 milioane lei, dupa FCSB (28,73 milioane lei), dar inaintea lui Dinamo (11,32 milioane lei), CS „U” Craiova (-38,35 milioane lei) si CFR Cluj (-83,86 milioane lei).

La capitolul evolutie a veniturilor pe perioada ultimilor 5 ani, clasamentul este condus de Dinamo, cu o medie de 13%, dar in ultimul an fiscal (2018), Viitorul s-a echilibrat si a ajuns la o crestere de 13%, in conditiile in care celelalte echipe au fost pe o panta descendenta (Dinamo - 6% / FCSB – 1% / CFR Cluj - -11% / CS „U” Craiova - -89%). De asemenea, conform informatiilor economistului, indicatorii de solvabilitate al societatilor comerciale pentru sectorul 9312 - Activitati ale cluburilor sportive arata ca, in 2018, acestea s-au apropiat de dezastru, avand un indicator al gradului de indatorare (datorii / active) de 262%!

Cum lauda economistul afacerea lui Gica Hagi si criteriile dupa care se incadreaza aceasta in randul celor de succes:

„Constat 3 factori cheie de succes care sunt esentiali pentru orice alta afacere, indiferent de industrie.

1. Antreprenorul sa iubeasca ceea ce face.

Consider ca adevaratul spirit antreprenorial nu este alimentat de increderea generata de contextul exterior, care este impredictibil si foarte greu de controlat. Adevaratul spirit antreprenorial este alimentat de increderea provenita din interior, din ceea ce iubesti! Contextul exterior se schimba, este volatil, azi e bine, maine e rau. Daca iubesti ceea ce faci, asta nu se schimba nicioadata, si te ajuta sa fii consecvent si sa depasesti toate provocarile din exterior!

2. Antreprenorul sa aiba o viziune pe termen lung bazata pe un model de afaceri!

Conform declaratiilor publice, proiectul Viitorul se bazeaza pe trei elemente esentiale: Tineri, Talentati, Timp (3T). Adica, modelul de business se bazeaza pe selectia si cresterea de tineri talentati carora li se ofera timp si sprijin pentru a deveni competitivi!

3. Modelul de business sa fie dezvoltat pe baza unui plan financiar echilibrat.

3.1. Productia este mai valoroasa decat intermedierea.



Spre deosebire de alte cluburi, FC Viitorul inregistreaza cea mai buna stabilitate a rezultatului financiar, ceea ce se datoreaza consecventei modelului de business si preocuparii pentru echilibrul financiar permanent. Dinamo si FCSB alterneaza perioade de profitabilitate modesta cu pierderi foarte mari, Craiova inregistreaza un profit in crestere in ultimii doi ani, dar insuficient ca sa acopere pierderile foarte mari din trecut, in timp ce CFR Cluj raporteaza pierderi enorme si depinde de sprijinul oferit de actionari (nu este un club independent).

3.2. Finantarea companiei trebuie sa fie echilibrata.



Structura de finantare a unei companii solide trebuie sa fie diversificata si echilibrata. Daca finantarea unei companii depinde cu preponderenta de institutiile de credit (pentru ca actionarul nu aduce bani in companie, sau decapitalizeaza firma prin distribuirea de dividende), si mai ales atunci cand imprumuturile sunt concentrate la o singura banca majoritara, firma respectiva este dependenta de conditiile de finantare si politica de creditare a finantatorilor externi! In acest caz, compania este vulnerabila la socurile externe deoarece nu se poate finanta!

Deoarece in activitatea cluburilor sportive stocurile si creantele nu sunt semnificative, atunci furnizorii nu pot juca un rol crucial in finantarea activelor. De aceea, cluburile sportive depind de trei surse de finantare: aportul actionarilor, profiturile generate si imprumuturile contractate. sectorul activitatilor cluburilor sportive (majoritatea veniturilor fiind concentrate in cluburile de fotbal) a ajuns in situatia dramatica de a inregistra un grad de indatorare de 262%, dintre care 92% sunt contractate pe termen scurt. Ca sa intelegeti cat de grava este situatia, imaginati-va o familie cu venituri lunare de 1.000 €, dar care are de platit in fiecare luna datorii de 2.620 €! FC Viitorul inregistreaza cel mai scazut grad de indatorare dintre toate cluburile de fotbal active in Romania, deoarece Hagi a reinvestit capital constant, din sursele proprii si profitul obtinut de companie, pentru dezvoltarea clubului.

3.3. Culegi ceea ce semeni! Investitii! Investitii! Investitii!



In declaratiile financiare publice depuse la ANAF, FC Viitorul inregistreaza cel mai mare grad de alocare al investitiilor pe termen lung din total active (79% la finalul anului 2019), prin comparatie cu toate cluburile de fotbal din Romania!”.