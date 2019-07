Hagi pregateste in secret BOMBA VERII: jucatorul dorit in trecut si de FCSB, pe urmele lui Razvan Marin! TOATE DETALIILE mutarii

Gica Hagi mai poate da o mare lovitura pe piata transferurilor in aceasta vara.

Viitorul i-a cedat in aceasta vara pe Baluta (Brighton) si pe Ianis Hagi (Genk), precum si pe Vina la FCSB, iar Gica Hagi isi mai poate pierde un mijlocas important. Denis Dragus a fost trecut de "Rege" pe lista jucatorilor care pot pleca.

Dragus ar putea ajunge in Belgia. Potrivit Gazetei Sporturilor, Denis Dragus este dorit cu insistenta de Standard Liege. Belgienii ofera 2 milioane de euro, suma de transfer, plus 30% dintr-un eventual viitor transfer. Standard Liege spera sa repete cu Dragus succesul pe care l-au avut cu Razvan Marin.

Cifrele mutarii sunt apropiate de cele ale jucatorului ajuns acum la Ajax. Razvan Marin a plecat in 2017 in schimbul a 2,4 milioane de euro, plus 20% dintr-un viitor transfer.



Hagi a anuntat plecarea lui Dragus



Gica Hagi a anuntat, indirect, transferul lui Dragus imediat dupa meciul cu Hermannstadt de duminica seara. Antrenorul Viitorului a dezvaluit ca Dragus e singurul fotbalist din lotul sau care are o oferta concreta si care mai poate pleca de la echipa in actuala perioada de transferuri.



"Singurul care poate pleca e Dragus. In momentul de fata doar el poate sa plece. Dar nu poate sa plece in tara. Are oferta din afara si daca va pleca, va pleca afara. Are oferta, va las pe voi sa cautati sa vedeti de unde", a declarat Gica Hagi la finalul meciului de aseara.