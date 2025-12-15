Daniel Pancu îl vrea neapărat pe Anderson Ceara (26 de ani), mijlocașul celor de la Csikszereda și unul dintre cei mai eficienți jucători din echipă. Doar că mutarea ar necesita un efort financiar semnificativ din partea lui Neluțu Varga.



Anderson Ceara este dorit de CFR Cluj



Chiar dacă brazilianul este evaluat la 300.000 de euro, prețul său ar începe de la 800.000 de euro. Atât cere conducerea celor de al Csikszereda pentru a renunța la titularul lui Robert Ilyes, scrie ProSport.



În plus, ciucanii ar solicita și un procent dintr-un viitor transfer. Rămâne de văzut dacă șefii de la CFR Cluj ar fi de acord să plătească această sumă în schimbul brazilianului, având în vedere că, cel mai probabil, Louis Munteanu va pleca pentru o sumă importantă în această iarnă.



Fost jucător la Santos, Ceara evoluează la Csikszereda din iarna anului 2024, încă de când echipa era în Liga 2. Până acum a bifat 23 de partide în tricoul ciucanilor, în acest sezon, reușind să marcheze de patru ori și să ofere alte patru pase decisive.



Daniel Pancu a anunțat curățenia de la CFR Cluj



Antrenorul lui CFR Cluj a dezvăluit că vor pleca anumiți jucători de la echipă în această iarnă. Daniel Pancu a explicat că a tras anumite concluzii după prima lună în care a condus echipa din Gruia.



„Într-o lună jumate cred că mi-am făcut o imagine aproape de realitate. Normal că sunt unii care nu sunt compatibili cu mine, cu antrenamente, care nu au energia necesară, ceea ce este foarte important.



Știm situația clubului, pentru a veni jucători noi avem nevoie de finanțe. Eu aici nu știu cât voi sta, sper cât mai mult, dar jucătorii sunt ai clubului. Sunt liniștit. Mai sunt antrenamente la care vin doar 24 de jucători. Unii nici nu sunt trecuți pe lista asta”, a spus Daniel Pancu, conform digisport.ro.

