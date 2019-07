Denis Dragus se poate duela cu Ianis! Oferta pusa pe masa Viitorului vine din Belgia: cat ofera pentru singurul jucator de vanzare al lui Hagi

Gica Hagi a anuntat ca Denis Dragus e singurul care mai poate pleca de la Viitorul.

Gica Hagi a anuntat dupa meciul cu Hermannstadt ca singurul jucator care mai poate pleca de la Viitorul este Denis Dragus, care are oferta din strainatate. Acesta nu a dezvaluit numele echipei care-l vrea pe jucatorul lui Hagi, insa Gazeta Sporturilor scrie ca Standard Liege insista pentru fotbalistul de la Ovidiu.

Cei de la Viitorul negociaza deja cu belgienii, potrivit sursei citate, iar Standard vrea sa ofere 2 milioane de euro plus 30% la revanzare pentru fotbalistul de 20 de ani.

Denis Dragus nu ar fi singurul jucator al Viitorului care ajunge la Standard. Razvan Marin, actual jucator al lui Ajax, a fost transferat de belgienii de la Standard Liege in 2017 in schimbul sumei de 2,4 milioane de euro si 20% la revanzare, conditii similare ca cele impuse pentru Dragus.

"Singurul care poate pleca e Dragus. In momentul de fata doar el poate sa plece. Dar nu poate sa plece in tara. Are oferta din afara si daca va pleca, va pleca afara. Are oferta, va las pe voi sa cautati sa vedeti de unde", a declarat Gica Hagi la finalul meciului castigat cu 3-2 in fata celor de la Hermannstadt.