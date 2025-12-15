Între starul egiptean și ”cormorani” s-au răcit apele după ce fotbalistul a răbufnit după meciul cu Leeds în care a fost lăsat pe bancă și a spus că s-a simțit ”aruncat sub roțile autobuzului”.



Mai mult, Salah a fost lăsat în afara lotului și pentru meciul cu Inter de la Milano, din Champions League. Până la duelul cu Brighton din campionat, fotbalistul s-a împăcat cu tehnicianul Arne Slot, dar chiar și așa tot sunt șanse să plece în iarnă.



Liverpool a făcut lista cu înlocuitorii pentru Salah. Cinci nume grele pentru ”cormorani”



Conform Liverpool.com, ”cormoranii” a realizat o listă formată din cinci înlocuitori pentru Salah. E vorba despre Antoine Semenyo, Michael Olise, Yan Diomande, Bradley Barcola și Yankuba Minteh.



Semenyo este cotat la 65 de milioane de euro de site-urile de specialitate și evoluează pentru Bournemouth din 2023, cu care mai are contract până în 2030.



Olise, internațional francez cu 13 apariții la prima reprezentativă, e legitimat la Bayern Munchen din 2024, iar site-urile de specialitate îl estimează la 130 de milioane.



Diomande a înscris de șase ori și a oferit trei pase decisive în actuala stagiune din Bundesliga pentru Leipzig și este cotat de Transfermarkt la 20 de milioane de euro.



Barcola, care mai are contract cu Paris Saint-Germain până în 2028, este evaluat la 70 de milioane de euro și în 2024/25 a făcut parte din lotul parizienilor în sezonul de succes din UCL.



Minteh, surpriza de pe listă, e winger-ul de la Brighton cotat la 40 de milioane de euro care în actuala stagiune a bifat evoluții consistente, dar nu a marcat decât un gol în 16 apariții în Premier League.

