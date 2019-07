Ianis Hagi a marcat la debut, dar are viata grea la Genk. Ce i-a spus antrenorul

Ianis Hagi a debutat cu gol la prima atingere de minge pentru Genk.

Ianis Hagi a ajuns in Belgia in speranta ca se va impune si va putea sa faca pasul spre un club mare din Europa. Genk a trimis jucatori precum Kevin de Bruyne in Premier League, iar Hagi considera ca acesta este clubul potrivit si pentru fiul sau.

Ianis Hagi a ajuns in Belgia imediat dupa vacanta, intarziata de performantele obtinute cu nationala U21 la EURO. Antrenorul lui Genk i-a facut program special cu Ianis Hagi pentru a-l pune la punct cu pregatirea fizica, dezvaluie Gica Popescu.



"Antrenorul i-a spus lui Ianis ca nu e pregatit fizic!"

"Cred ca nu se putea un debut mai potrivit pentru Ianis, decat sa intre 15 minute, sa dea golul victoriei, sa fie declarat de catre suporteri omul meciului...

Este intr-o perioada grea, pentru ca lucreaza foarte mult la antrenamente. Din punct de vedere fizic, inca nu este pregatit si i-a transmis antrenorul acest lucru. El munceste foarte mult la antrenamente, astfel incat sa ajunga restul echipei din urma.

Eu sunt convins ca Ianis va face un sezon extraordinar si se va impune”, a declarat Gica Popescu la Telekom.

Chivu, trimis la juniorii lui Ajax in primele doua luni!

Cluburile din Belgia si Olanda sunt recunoscute pentru scolile lor, iar Chivu stie cel mai bine. Fostul fundas a ajuns la 19 ani la Ajax, insa nu i-a fost usor sa se adapteze la Amsterdam. Fostul capitan al nationalei povesteste ca a fost trimis la echipa a doua primele luni de la transfer.

"Am avut la Ajax in primele doua luni o perioada in care nu jucam. Ma invatau foarte multe, ma simteam umilit pentru ca de multe ori opreau antrenamentul ca sa-mi explice lucruri simple. Nu jucam, eram pe banca, apoi mergeam la tineret cu explicatia ca trebuie sa invat sistemul de joc si ce inseamna fotbalul olandez. Era greu, nu intelegeam ce mi se intampla. Apoi intervine si sansa, am avut norocul ca fundasul stanga titular a primit o minge in barba si si-a rupt mandibula inainte de un meci. Dar eram pregatit sa joc. Trebuie sa fii mereu pregatit mental, fizic si tehnic iar atunci cand ai o sansa sa profiti de ea", povestea Cristi Chivu pentru Eu Sunt 12.

Cristi Chivu a devenit apoi cel mai tanar capitan din istoria lui Ajax si a ridicat titlul de campion al Olandei.