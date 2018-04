"Uite ca i-am trezit putin". Gica Hagi, dupa ce a primit raspuns din partea lui Liviu Dragnea. Ce asteapta acum

Gica Hagi vrea ca autoritatile sa fie mai preocupate de sport si sa investeasca in stadioane acolo unde trebuie. El i-a transmis un mesaj lui Liviu Dragnea in urma cu o saptamana.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Gica Hagi i-a reprosat lui Liviu Dragnea faptul ca acesta intentioneaza sa construiasca stadioane in orase fara echipe de prima liga, insa nu o face si la Constanta.

Dupa ce seful PSD i-a raspuns, spunand ca si Constanta este unul dintre orasele care trebuie sa aiba un stadion modern, patronul-antrenor al Viitorului s-a declarat multumit.

"Constanta treubie sa se dezvolte la fel de mult cum trebuie si celelalte regiuni din Romania! Eu zic ca si la Constanta o sa se schimbe lucrurile. Zic ca am reusit sa misc lucrurile. E dreptul meu sa sesizez anumite aspecte, ramanan in nisa mea.



E normal sa-mi dau cu parerea, e normal ca si Constanta sa aiba stadion nou, pentru ca este un oras extraordinar de frumos. 6 luni din 12 este orasul numarul 1 al Romaniei.

Merita sala de sport si teren de fotbal de top, pentru ca poti face multe evenimente. In zece ani s-ar amortiza banii investiti. I-am trezit putin, cum am facut si in fotbal", a spus Hagi intr-o conferinta de presa.