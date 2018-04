"Stiu cum gandeste Hagi, chiar daca a schimbat tre sisteme in Play Off". Dica ii pregateste Viitorului cea mai buna echipa diseara. Cum arata formatiile probabile

Viitorul si Steaua este capul de afis al etapei din Liga I. Meciul e diseara, de la 20:45, la Ovidiu.

Stelistii lui Dica se bat cu pustii lui Hagi pentru mentinerea pe prima pozitie a clasamentului din Play Off. Ros-albastrii au 2 puncte peste CFR Cluj, care o va intalni in aceasta etapa pe CSM Iasi.

Nicolae Dica are la dispozitie intreg efectivul si ii pregateste lui Hagi cea mai buna echipa posibila.

"Stiu cum gandeste Gica Hagi, dar in acest Play Off a jucat trei sisteme, a schimbat multi jucatori si e greu sa ghicesti primul 11. Dar cred ca stiu 6-7 jucatori dintre cei care vor evolua", a spus Dica intr-o conferinta de presa.

De cealalta parte, si Hagi se poate baza pe cei mai importanti jucatori ai sai, cu exceptia lui Mihai Vodut, si spune va vrea o victorie, pentru ca inca spera la o clasare pe loc de cupe europene.

"Avem doua meciuri in care trebuie sa luam puncte pentru a spera la Europa League. Nu ca n-ar fi bine ca suntem in Play Off, dar nu trebuie sa ne multumim cu acest lucru. Maine jucam acasa cu un adversar extrem de valoros. Trebuie sa facem un meci perfect, sa ne ridicam la nivelul lor, sa nu facem greseli, sa ne autodepasim si cu siguranta va veni un rezultat pozitiv. Sa fie o victorie contra unei echipe puternice, asta ne dorim. Stim ca va fi dificil, dar nu e imposibil. Le-am amintit baietilor ca suntem campionii, ca jucam acasa, ca trebuie sa avem pretentii mari de la acest meci", a spus si Hagi.

Daca stelistii l-au recuperat pe Denis Alibec, acesta fiind prezent la antrenamentul de ieri, unde a aparut cu un bandaj mare la gat, care ii acoperea un nou tatuaj, Hagi nu il va avea la dispozitie pe Vodut.

Echipele probabile

Viitorul: Cojocaru - Mladen, Tiru, Hodorogea, De Nooijer - Cicaldau, Baluta, Ganea - Ciobanu, Gavra, Ianis Hagi



Steaua: Balgradean - Benzar, Planic, Balasa, Momcilovic - Pintilii, Filip - Man, Budescu, Tanase - Gnohere