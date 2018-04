Pe cine a ciuruit Burleanu?! Dezvaluirea facuta de consilierul sau: "Nu s-a referit la Generatia de Aur! E dincolo de jucatori..."

"N-a fost un fleac, dar i-am ciuruit", a spus Burleanu triumfator dupa ce a castigat un nou mandat la sefia FRF.

Burleanu a avut o iesire cel putin surprinzatoare miercuri, dupa ce a castigat alegerile pentru sefia FRF in fata lui Ionut Lupescu. "N-a fost un fleac, dar i-am ciuruit", a spus el, starnind discutii aprinse si numeroase critici din partea taberei Lupescu.

Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, a explicat la Telekom ca presedintele FRF nu a intentionat sa ii jigneasca pe fostii jucatori ai Generatiei de Aur. Potrivit acestuia, trimiterea a fost facuta catre oamenii politici care s-au implicat in campanie.

In 2009, cand a castigat un nou mandat de presedinte al Romaniei, Traian Basescu a spus acelasi lucru: "A fost un fleac, i-am ciuruit". Basescu l-a invins atunci pe Geoana.

"De ce interpretati ca acel "v-am ciuruit" s-a referit neaparat la membrii Generatiei de Aur? Cine a mai fost prezent cand Lupescu si-a lansat candidatura? Dincolo de jucatori! In toata aceasta perioada si, in special, in ultima parte a campaniei!



Cum cine? Lasati jucatorii deoparte! Lasati-l inclusiv pe Mircea Sandu deoparte!

Mircea Lucescu fie s-a grabit, fie chiar nu constientizeaza ce s-a intamplat in ultimele trei zile de campanie.

S-a referit la o parte a presei cu siguranta. La ce am vazut in serile de luni si marti, cu siguranta da. Si la ce a aparut in aceasta perioada, care nu are nicio legatura cu fotbalul!

Stiti bine ceea nu are legatura cu fotbalul, da?!", a explicat Vochin.