Loviturile de 8 milioane pregatite de Becali pentru finalul sezonului ar lasa Steaua fara varf! Ce variante are si cati bani ar trebui sa reinvesteasca

Becali a anuntat in aceasta saptamana ca e pregatit sa-l vanda pe Alibec cu 5 milioane de euro si a dezvaluit ca Bordeaux este una dintre echipele interesate de el. Pe de alta parte, si Gnohere poate pleca.

Alibec ar putea da Liga I pe Ligue 1, daca Bordeaux ori Montpellier vin cu o oferta de 5 milioane de euro, asa cum cere Becal. Pe de alta parte, si francezul Gnohere se poate desparti de formatia ros-albastra. Bulgarii de la Top Sport au anuntat ieri ca Ludogorets il doreste si e pregatita sa dea 3 milioane de euro in schimbul sau.

Daca ambele afaceri se vor concretiza la finalul sezonului, cand stelistii spera sa celebreze castigarea titlului, echipa ar ramane fara niciun atacant de meserie.

Cu 8 milioane de euro incasate in schimbul celor doi, Becali ar avea buzunarele pline, dar va trebui sa reinvesteasca macar o parte din suma pentru intarirea echipei.

Variantele din Liga I pentru inlocuirea lui Alibec si Gnohere. Pe cine vrea Becali



1) Adam Nemec - Gigi Becali si-a manifestat de mai multe ori in ultimul an interestul pentru dinamovistul Adam Nemec. Slovacul de 32 de ani ar fi poate cea mai ieftina varianta posibila, avand in vedere ca el va deveni jucator liber de contract la finalul sezonului.

Nemec are 28 de meciuri si 6 goluri in acest sezon.

Cost transfer: intre 150 si 200.000 euro, sub forma unei prime de instalare



2) Alex Baluta - Numele vedetei Craiovei a starnit numeroase discutii intre conducerea clubului din Banie si Becali. Patronul stelist si-a manifestat intentia de a-l transfera, iar conducatorii olteni s-au suparat. Baluta are o clauza de reziliere de 5 milioane de euro, crescuta de la 3 milioane de euro.

Alex Baluta are 8 goluri in 25 de meciuri in acest sezon al Ligii I.

Cost transfer: 5 milioane de euro. Oltenii au spus in repetate randuri ca nu vor sa negocieze un transfer la Steaua



3) Bilel Omrani - Si francezul CFR-ului a fost la un moment dat legat de Steaua. Becali a dezvaluit ca a fost cautat de impresarul lui Omrani, care i-a transmis disponibilitatea pentru un transfer in capitala. Clujenii au reactionat atunci si au anuntat ca Omrani are contract pana in 2019 cu CFR, nu pana in 2018, asa cum ii spunea agentul fotbalistului lui Becali.

Omrani a dat 7 goluri in 25 de meciuri in Liga I, in actuala stagiune.

Cost transfer: cel putin 1 milion de euro



4) Alex Matan - Stelistii au transferat in ultimii ani pe filiera Viitorul, iar la vara pot repeta scenariul. Becali a luat de la Hagi tot ce a considerat ca e mai bun. Florin Tanase, Florinel Coman, Romario Benzar si Dragos Nedelcu sunt doar cativa dintre jucatorii trecuti pe axa Viitorul - Steaua.

Acum, Becali s-a aratat incantat si de internationalul U19 Alex Matan. El are 1 gol in 11 aparitii in Liga I.

Totusi, este putin probabil ca Matan sa fie vazut ca o varianta pentru inlocuirea unor fotbalisti ca Alibec sau Gnohere, data fiind minima sa experienta.

Cost transfer: in jur de 1 milion euro



5) Joalisson - Brazilianul Iasiului este unul dintre strainii care au impresionat in acest sezon al Ligii I. Jo are 5 goluri in 21 de partide si, chiar daca cifrele nu sunt iesite din comun, acesta a fost unul dintre cei mai buni oameni ai formatiei lui Stoican.

Joalisson se afla si pe lista altor echipe din Liga I, inclusiv a CFR-ului.

Cost transfer: la fel ca in cazul lui Nemec, Jo Santos va deveni liber de contract la vara