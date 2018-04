Gnohere, in locul lui Keseru! Anunt de ultima ora: romanul, chemat la negocieri intr-un alt campionat al Europei

Bulgarii de la Top Sport au anuntat ieri ca Ludogorets intentioneaza sa-l transfere pe Gnohere la vara. "Ludogorets da 3 milioane de euro, Becali e de acord cu suma", au notat jurnalistii de la sud de Dunare.

Harlem Gnohere ii poate lua locul lui Claudiu Keseru in atacul lui Ludogorets! In acelasi timp, internationalul roman poate ajunge in campionatul in care mai activeaza Sumudica, Latovlevici si Bogdan Stancu.

Publicatia turca Fotomac sustine ca golgheterul campioanei Bulgariei a fost chemat la negocieri de Rizespor, impresarul sau, Jeremy Bouhy, urmand sa ia drumul Turciei.



"Rizespor continua sa prospecteze piata pentru transferurile care sa o intareasca in perspectiva mentinerii in Super Liga, dupa promovare. Pe agenda clubului se afla acum romanul Keseru, de la Ludogorets. Acesta a fost invitat in Turcia pentru discutii si exista semnale ca partile sunt aproape sa bata palma", scriu turcii de la Fotomac.

Keseru are 23 de goluri in acest sezon, fiind cel mai bun marcator, la egalitate cu Fernando Karanga, de la TSKA Sofia.

Rizespor conduce liga a doua turca cu 60 de puncte, fiind principala favorita la promovare.