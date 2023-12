Gică Hagi și colaboratorii săi de la Farul Constanța au reușit în 2023 să bifeze mai multe task-uri pe care și le-au propus. Au cucerit și titlul, dar au reușit să puncteze și la capitolul imagine.

Mai mult, cei de la Farul l-au convins pe legendarul brazilian Rivaldo să devină investitor la clubul de pe Litoral, iar echipa feminină a izbutit promovarea în prima divizie la primul an de la înființare.

Farul a dat și un fotbalist model în 2023, căpitanul Ionuț Larie, care a fost sezonul trecut unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din România și, la 37 de ani, a demonstrat valoare, spirit de sacrificiu și calități de lider.

"Cel mai bun an din istoria clubului!" Lista lui Gică Hagi și anul extraordinar al campioanei Farul Constanța

Așa cum spunea și Rivaldinho într-un interviu publicat ieri pe site-ul celor de la Farul, ținta echipei lui Gică Hagi o reprezintă calificarea în play-off-ul Superligii - Larie și colegii lui au încheiat anul pe locul 6 în Superliga.

Iată mai jos lista, conform site-ului celor de la Farul, de realizări în 2023:

"La final de an 2023 putem afirma, cu siguranță, că este cel mai bun din istoria clubului pentru că atât performanțele de pe teren cât și realizările cu și pentru comunitate au fost la înălțimea unui club puternic așa cum ne dorim să fie Farul mereu.

Titlul câștigat la finalul lunii Mai, după un campionat dominat autoritar, a adus Constanței, prin Farul, trofeul de campioană a României pe care îl aștepta de peste un secol. A fost momentul în care peste 10.000 de constănțeni de toate vârstele, copii, părinți și bunici au venit să sărbătorească, în Piața Ovidiu, cel mai râvnit trofeu din competițiile interne. Un trofeu câștigat de o manieră incredibilă, de asemenea unică în istoria fotbalului românesc, cu cel mai tânăr lot din Europa pe care l-a avut o campioană.

2023 a fost anul în care Farul a adus alături de toți constănțenii o legendă a sportului mondial, Rivaldo, devenit acționar al clubului. Acest lucru a făcut ca Farul și orașul deopotrivă să fie prezentat în cele mai mari publicații din întreaga lume !

A fost anul în care Farul a reușit, prin echipa feminină, prima din istoria clubului, promovarea în prima divizie la doar primul an de la înființare. A fost o nouă confirmare că Farul își duce la capăt fiecare proiect și promisiune pe care o face fanilor.

A fost anul în care Academia Hagi a câștigat un nou titlu de campioană, al 27-a din istoria clubului (record all time în România) de numai 13 ani și, de asemenea, a ajuns la 61 de jucători crescuți care au debutat în Superligă. Am fost o dată în plus mândri că Academia Hagi a fost singura din cele 211 țări afiliate pe care FIFA a prezentat-o în cadrul Congresului de la Zurich ! O recunoaștere, așadar, a performanțelor, infrastructurii și a condițiilor pe care le oferă cel mai puternic centru de copii și juniori din România.

A fost, de asemenea, anul în care Farul și-a continuat și dezvoltat în același timp proiectele:

"Farist de mic" - toți copiii nou-născuti primesc din partea clubului un body personalizat "Farul" (o premieră pentru România).

"Învățăm să fim campioni. Școala, primul pas spre performanță" - au fost vizitate 30 de unități de învățământ de către jucătorii primei echipe, reprezentantele formației feminine și componenți ai Academiei Hagi.

"Legendele dau startul" - înaintea fiecărui meci de pe teren propriu un fost jucător important din istoria clubului este invitat să dea lovitura de start.

"Go Green" - plantarea de copaci, instalarea de stații electrice, încălzire cu panouri fotovoltaice.

"Game Day Experience" - program voluntariat, concursuri pentru suporteri la fiecare meci și revista "Farul" (oferită gratuit), cel mai complet program de meci din Superligă.

"1 iunie" și "Moș Nicolae în vizită la Academia Hagi" - activități alături de cei mici.

Fiecare fan a putut obține produsele favorite nu numai de pe magazionul online (site oficial Farul) ci și din Fan Shop-ul "Farul" din incinta Academiei Hagi sau Pop-up store-ul din City Mall și Auchan.

2023 a fost anul în care s-a dublat numărul de abonamente, fariștii fiind în număr tot mai mare alături de favoriți la fiecare meci.

Am reușit, împreună, să creștem numărul celor care urmăresc activitatea clubului pe rețelele sociale oficiale pe care le avem: Instagram, Facebook și Youtube, unde suntem, de asemenea, pe primele locuri între formațiile din România.

Am construit împreună cu voi, suporterii nostri, alături de parteneri puternici la nivel național și internațional, dar și împreună cu partenerii locali în cadrul proiectului "Leaders, 100 ani de istorie = 100 parteneri" o comunitate și mai mare de suporteri, de care suntem mândri si prin care ne dorim mereu, an de an, să facem mândru fiecare constănțean, fiecare dobrogean, să creștem împreună o nouă generație de fariști!", au scris cei de la Farul, pe site-ul oficial.