FCSB s-a intors din Spania fara Gnohere! Reactia lui Teja cand a aflat ca Becali vrea sa-l vanda

FCSB s-a intors din Spania fara Bizon.

Becali vrea sa-l vanda, insa Teja se opune. Gnohere, Hora si Rusescu sunt atacantii cu care Teja vrea sa ia titlul.

"Il dau pe Gnohere cu 5 milioane de Euro ! Altfel, nu risc titlul", spune Becali. Bizonul nu s-a intors cu FCSB din Spania. Teja l-a lasat acasa sa-si vada familia. Gnohere a plecat in Franta pentru a-si vizita rudele. Accidentat, Bizonul n-a jucat in acest an pentru FCSB.

"Gnohere a avut niste probleme pe care le acuza de foarte mult timp, s-au rezolvat", a declarat Mihai Teja.

Cu Teja, FCSB a facut 3 egaluri in amicalele iernii si incepe campionatul la Calarasi, locul unde a fost eliminata din Cupa in acest sezon.

"Avem prima sansa sa castigam campionatul pentru ca ii vad pe acesti baieti cum lucreaza si am incredere in ei", a mai punctat antrenorul FCSB.