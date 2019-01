OFERTA RAPIDA sau nu vine: "Sansele sunt mai mici!" Cum poate rata Becali singurul transfer de care Teja chiar are nevoie

Iulian Cristea are sanse mici sa ajunga la FCSB inca din aceasta iarna.

Edi Iordanescu a precizat ca fundasul va ajunge la FCSB inca de acum doar daca FCSB va face o oferta concreta imediat.

"Noi am vorbit constant. Nu stiu de unde a iesit povestea asta cu Cristea la FCSB dupa 4 etape. Eu ma consult cu presedintele clubului si caut orice fel de oportunitate. Am exclusivitate la selectia echipei. Daca va fi o oferta pe care o va face FCSB, vom incerca sa o luam in calcul. Cu cat timpul trece, cu atat sansele sunt mai mici. Nu putem ramane descoperiti cu trei zile inainte de reluarea campionatului. Eu l-am folosit in toate jocurile amicale. A inteles ce am discutat cu el. El este jucatorul Gazului si viitorul jucator al FCSB. Eu sunt sceptic ca se va face o mutare in acest moment. Am vazut ca s-au lansat pe alte piste", a declarat Edi Iordanescu pentru DigiSport.

Mihai Teja ar avea nevoie de Iulian Cristea cat mai rapid. FCSB are in lot doar doi fundasi centrali in acest moment, Planic si Balasa, si mai poate fi folosit si Momcilovic in caz de urgenta.

In schimb, Teja are la dispozitie nu mai putin de 12 mijlocasi si 5 atacanti.