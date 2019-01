Gigi Becali si Mihai Teja, o legatura profunda de familie! "Tata i-a iubit mult familia" Dezvaluirile facute de patronul FCSB!

Cei doi au legaturi mai mult decat profesionale.

Patronul de la FCSB are o legatura mult mai profunda cu Mihai Teja decat ar parea la prima vedere. Antrenorul vicecampioanei este nepotul lui Virgil Becali, varul lui Gigi Becali. Finantatorul de la FCSB a povestit istoricul celor doua familii.

"Mihai Teja este nepotul varului meu Virgil. Tatal lui Mihai a fost mandatar pe vremuri. Era capitalist, avea o gogoserie. Prin anii '60-'70 erau doar cativa mandatari. Si taica-miu avea gogoserie. Castiga 4.000-5.000 de lei pe zi, in conditiile in care salariul lunar la stat era 2.000 de lei", a dezvaluit Gigi Becali.

Patronul de la FCSB a spus ca tatal sau i-a iubit foarte mult pe cei din familia lui Mihai Teja: "Tata, care era mai in varsta, i-a iubit mult pe cei din familia lui Teja, pentru ca erau oameni vrednici. Tata lui Mihai Teja era tovaras bun cu varul meu Virgil. Au avut impreuna doua-trei cofetarii", a spus Gigi Becali pentru Libertatea.

La instalarea lui Mihai Teja pe banca ros-albastrilor, multi oameni din fotbal s-au intrebat cat va rezista acesta in postura de antrenor. Mircea Lucescu este de parere ca aceasta legatura intre cele doua familii va fi in avantajul noului tehnician de la FCSB.

"E un punct foarte important ca sunt machedoni amandoi. Cu Hagi a fost diferit. Ei erau la inceput de cariera. Gigi voia sa se impuna ca presedinte, iar Gica nu accepta sa i se spuna pune-l pe ala. Poate daca ar fi dat putin din orgoliu la o parte fiecare, poate ar fi fost o colaborare extraordinara. Gigi Becali are acum o responsabilitate fata de toata comunitatea lor, nu-si mai poate perminte", a spus Lucescu.

Mihai Teja este legat de mai mult timp de culorile ros-albastre, fiind coleg cu Alin Stoica, Aliuta si Edi Iordanescu la juniorii Stelei. Actualul antrenor a jucat mijlocas defensiv la echipa de tineret, insa s-a lasat la doar 17 ani din cauza unei afectiuni cardiace. Teja isi aduce aminte un moment memorabil din acea perioada: parintii i-au facut cadou o minge cu autografele fotbalistilor care au castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986. "Am fost incantat, am pus mingea pe biblioteca. O mai am si acum", a spus antrenorul de la FCSB.

Povestile acestea vin in contextul in care Gigi Becali a facut o declaratie surprinzatoare in momentul in care l-a prezentat oficial pe Mihai Teja la FCSB.

"Ne cunoastem familiile de ani si ani, sute de ani, familia mea cu familia lui, cu tata, cu bunicii lui, eu, cu tac-su, n-am ce sa ma inteleg cu el. Copilul asta a crescut sub ochii mei, sunt prieten cu taica-su. Cand e vorba sa-l iau la mine, cum sa-mi zica mie nu? Aici e familie, ne cunoastem, au venit din Albania impreuna familiile noastre", a spus Gigi Becali la conferinta de presa.