TUNUL pe care il poate da Becali in lupta la TITLU! Un fost jucator al ros-albastrilor, tot mai aproape de o REVENIRE: "Toate aceste lucruri il trimit inapoi la FCSB!"

Gigi Becali primeste o veste buna si are o oportunitate uriasa de a readuce un jucator care a facut performanta la FCSB.

Florin Nita (33 de ani) are zilele numarate la Sparta Praga, anunta presa din Cehia. Internationalul roman a devenit a treia varianta din lotul cehilor odata cu aducerea lui Dominik Holec (26 de ani), iar acestia se gandesc tot mai mult sa renunte la el.

In conditiile in care Nita nu va mai prinde nici macar banca de rezerve, titularul fiind Milan Heca (29 de ani), cehii de la eFotbal.cz anunta ca romanul incearca sa isi rezolve cat mai repede situatia de la club.

Nita mai are contract cu Sparga Praga pana in 2021 si are un salariu de 500.000 de euro pe sezon.

"Toate aceste lucruri inseamna ca Nita nu va mai avea loc nici macar pe banca de rezerve, iar asta ii va grabi revenirea in Romania. Mai exact la FCSB, de unde a venit la Sparta, in iarna anului 2018", scriu cehii de la eFotbal.cz.

Gigi Becali a anuntat in mai multe randuri ca il asteapta cu bratele deschise pe Nita inapoi la FCSB, si chiar a negociat pentru transferul sau dupa pleacarea lui Balgradean de la echipa.

Patronul ros-albastrilor a incercat in primavara acestui an sa il ia pe gratis, insa la un moment dat era gata sa ofere si 100.000 de euro pentru transfer.

1.5 milioane de euro este cota de piata a lui Florin Nita, potrivit Transfermarkt. FCSB il vindea in ianuarie 2018 la Sparta Praga, in schimbul a 1.35 milioane de euro.

57 de aparitii a strans Nita pentru echipa din Cehia. Portarul a castigat 2 titluri de campion cu FCSB in Liga 1, in 2014 si 2015 si a castigat Cupa Romaniei in 2015.