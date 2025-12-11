Pleacă imediat după FCSB - Feyenoord: "Au fost presiuni pentru schimbarea datei"

FCSB va avea foarte puțini jucători la dispoziție pentru partida cu Feyenoord. Darius Olaru este suspendat, David Kiki a plecat deja la Cupa Africii, iar Dennis Politic, Vlad Chiricheș, Daniel Bîrligea, David Miculescu, Ionuț Cercel, Mihai Popescu și Joyskim Dawa acuză probleme medicale.



După meciul cu Feyenoord, FCSB va mai pierde alți doi jucători: Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan vor pleca la Cupa Africii pe Națiuni, unde vor reprezenta Africa de Sud, respectiv Uganda.



Hugo Broos critică FIFA și anunță planul Africii de Sud cu Siyabonga Ngezana

Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, a susținut o conferință de presă în care s-a arătat foarte deranjat de hotărârea FIFA de a schimba data la care cluburile sunt obligate să lase jucătorii la Cupa Africii. Antrenorul belgian a explicat și care este planul pentru Siyabonga Ngezana.



"Luni, am început cantonamentul cu 12 jucători pentru că celor de Orlando Pirates le-am dat câteva zile libere în plus. Inițial, ziua de luni, 8 decembrie, era termenul limită pentru ca jucătorii să fie eliberați de echipele de club. Dintr-un anumit motiv, FIFA a schimbat data pentru 15 decembrie. Asta înseamnă că jucătorii care evoluează în străinătate nu pot fi la echipa națională înainte de 15 decembrie.



Stau și mă întreb ce fac naționale precum Maroc, Camerun, Coasta de Fildeș, Senegal sau Mali, care au în lot numai fotbaliști care joacă în străinătate. Asta arată încă o dată ce crede FIFA despre CAF și Africa. Sunt convins că au fost presiuni din partea cluburilor din Europa pentru schimbarea acestei date.



Din acest motiv, Ngezana, Foster, Campbell și Sithole nu vor putea fi cu noi până săptămâna viitoare. Totuși, situația lui Ngezana este puțin diferită. Va juca joi în Europa League contra lui Feyenoord, iar vineri poate deja să călătorească pentru a fi cu noi sâmbătă. Următorul meci al echipei lui ar fi fost luni, însă nu poate juca atunci, având în vedere că data limită impusă de FIFA este chiar 15 decembrie", a spus Hugo Broos, într-o conferință de presă.



După meciul cu Feyenoord, FCSB va mai avea în 2025 două meciuri de campionat: luni, 15 decembrie, contra celor de a Unirea Slobozia, și duminică, 21 decembrie, derby-ul cu Rapid.

