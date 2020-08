Gigi Becali, la un pas sa puna mana pe inca un fundas! Revenire importanta la FCSB: ros-albastrii incearca un transfer de TITLU

FCSB a inceput noul sezon la turatie maxima, insa Gigi Becali inca incearca sa isi intareasca echipa.

Trei victorii din tot atatea partide are FCSB in acest sezon, toate cu scorul de 3-0. Dupa ce antrenorul Toni Petrea a mai cerut intariri la echipa, FCSB este aproape sa readuca un fost jucator.

Romario Benzar nu a reusit sa se impuna in Italia si are sanse mari sa revina la echipa ros-albastra. Fundasul dreapta nu a reusit sa se impuna la Lecce, iar sezonul trecut a fost imprumutat la Perugia, in Serie B. Doar 65 de minute a strans Benzar in tricoul Perugiei, in cele 4 meciuri jucate.

Revenit la Lecce, internationalul romnan are sanse sa evolueze tot in Serie B si in sezonul viitor, dupa ce echipa de care apartine a retrogradat.

Italienii de la calciolecce.it sunt sceptici in ceea ce priveste viitorul romanului la Lecce si spun ca soarta acestuia va fi in mainile antrenorului Eugenio Corini.

Potrivit sursei citate, singura destinatie posibila in acest moment pentru Benzar este o revenire la FCSB, insa pentru o suma mult mai mica decat cea pe care a fost transferat, adica 2 milioane de euro.

In cazul in care nu se va ajunge la o intelegere cu FCSB si nu vor mai sosi nici alte oferte pe numele sau, clubul este gata sa ii mai ofere o ultima sansa lui Benzar, anunta calciolecce.it.

In vara lui 2019 se transfera Benzar la Lecce, care evolua in Serie A la acel moment. 3 partide in Serie A si una in Cupa Italiei a jucat Benzar pentru Lecce. Cota de piata a fundasului este de 1 milion de euro, potrivit Transfermarkt.

Benzar reusea sa cucereasca titlul de campion in Romania, in 2017, cu Viitorul Constanta.