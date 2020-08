"Pentru mine FCSB e Steaua. Nu stiu a cui e, Gigi Becali, restul, sunt prostii...Nu stiu despre echipa din Liga 3". Ce spune "Lita" Dumitru despre fotbalul din Romania

"Lita" Dumitru considera ca FCSB este Steaua.

Ion "Lita" Dumitru (70 de ani) fostul mare international roman, a evoluat doar in campionatul din Romania in intreaga sa cariera. Acesta a povestit ca a avut o oferta de la Barcelona, dar si de la cateva echipe din Franta, insa din cauza comunismului i-a fost frica sa plece. De asemenea, fotbalistul care a trecut pe la echipe precum Steaua, Rapid, Universitatea Craiova sau Poli Timisoara, considera ca FCSB sau CFR Cluj nu ar putea sa faca fata in campionatul din America.

„Daca ne dadeau voie sa mergem la orice echipa din strainatate, poate jucam in strainatate. Am avut oferta de la Barcelona, insa mi-a fost foarte frica de sistem. Am mai avut oferte din Franta. Daca imi dădeau voie, precis dadeam mult mai mult pentru fotbal. Am avut satisfactii si conditii de a trai normal.

FCSB nu are nicio sansa daca ar juca in America. N-ar putea sa faca fata la primele pozitii, nici macar CFR Cluj. Sunt echipe bune in America si jucatori mari care evoluează acolo.

Mitrita joaca foarte bine in MLS, este foarte laudat, are 25 de ani si cred ca e foarte important pentru el sa castige bani. Nu conteaza nationala. E greu sa revii in tara, fusul orar e o mare problema, ar avea probleme.

CFR si FCSB se bat la titlu in Romania. La echipele astea e importanta calificarea in Champions League si sa se facatransferuri. Pentru mine FCSB e Steaua. Nu stiu a cui e, Gigi Becali, restul, sunt prostii… Nu stiu despre echipa din Liga 3, pentru mine exista o singura Steaua", a declarat "Lita" Dumitru pentru ProSport.