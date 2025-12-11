Andrei Rațiu a fost integralist în partida Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2, contând pentru etapa a 5-a din grupa unică a Conference League. Camello (6') și Pacha (61') au punctat pentru învingători, iar Imaz (44') pentru învinși.

Andrei Rațiu, integralist în Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2

Internaționalul român a fost utilizat de antrenorul Inigo Perez pe postul de extremă dreapta, poziție pe care a mai fost încercat datorită tehnicii sale bune și a vitezei excelente.

„Sonic” nu a avut probleme majore pe o poziție înaintată. Portalul Sofascore i-a acordat nota 6,9. Doar patru coechipieri ai săi au fost evaluați superior de către sursa citată.

Statistica extremei Andrei Rațiu

Statistica demonstrează însă că Andrei Rațiu nu s-a prezentat nici în cea mai bună formă ca aripă dreapta. A reușit doar un dribling din patru încercări și a avut un procentaj al paselor precise de 67% (18 din 27).

Rațiu s-a remarcat pozitiv prin patru recuperări. El a expediat un șut către poarta polonezilor, fără să fie periculos. De asemenea, „Sonic” a câștigat șase dueluri la sol din 11, respectiv unul aerian din trei.

Andrei Rațiu a ajuns la al 21-lea meci oficial pentru Rayo Vallecano în toate competițiile, în sezonul curent. „Sonic” a marcat un gol și pasat decisiv tot o dată.

