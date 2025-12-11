Răzvan Lucescu (56 de ani) se simte rău, când vine aproape de casă! Anul trecut, în Europa League, au fost meciurile de coșmar cu FCSB. În grupă și în play-off-ul optimilor. Bilanțul? Trei înfrângeri din trei și eliminarea din competiție de către campioana României.

Acum, în această campanie, PAOK a bătut Lille din Franța, scor 4-3, și a zdrobit-o pe Young Boys din Elveția cu 4-0, dar, în această seară, a „tremurat“ cu Ludogoreț din Bulgaria!

PAOK Salonic, salvată de un gol în minutul 90!

Deși a făcut deplasarea în țara noastră vecină pe val, având 10 victorii, 2 egaluri și o singură înfrângere, în ultimele 13 partide oficiale, PAOK a fost pe punctul de a pierde, în fața celor de la Ludogoreț.

La pauză, a fost 1-1, după ce gazdele au marcat prin Stanic (33), iar grecii au replicat prin Despodov (39). La reluare, PAOK a trecut în frunte, în minutul 48, după reușita lui Vogliacco. De aici însă, a urmat remontada bulgară! Realizată după golurile înscrise de Verdon (71) și Chochev (77).

Când înfrângerea părea a fi iminentă pentru PAOK, a venit golul lui Mythou din minutul 90, iar echipa lui Răzvan Lucescu a smuls un punct: 3-3 cu Ludogoreț.

Rezultatul prelungește însă agonia grecilor, în privința calificării în play-off-ul optimilor. Cu două runde înainte de final, PAOK e pe 18 din 36 cu 9 puncte. Echipa e la doar 2 puncte de poziția a 25-a, prima care înseamnă eliminarea din Europa!

În ultimele două etape, elevii lui Lucescu jr vor întâlni Betis Sevilla (Spania) acasă pe 22 ianuarie și Lyon (Franța) în deplasare pe 29 ianuarie.

