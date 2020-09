"FCSB arata total diferit, e principala favorita la titlu!" Pe cine a impresionat echipa lui Gigi Becali dupa cele trei rezultate cu 3-0 din noul sezon

FCSB a avut un start de sezon incredibil, reusind sa castige cu 3-0 ambele dueluri din campionat si meciul din turul 1 preliminar al Europa League.

Marius Croitoru a vorbit despre cum arata in sezonul 2020/21 lupta pentru titlu. El considera ca, dupa startul foarte bun de sezon, FCSB este principala favorita la titlu.

"In momentul acesta, dupa inceputul campionatului, vad FCSB-ul campioana. O echipa articulata. E altceva fata de ce a fost anul trecut. Arata total diferit, e o echipa puternica, este total schimbata.



E meritul oamenilor care au venit in staff si este normal ca o echipa puternica sa fie luata in calcul pentru castigarea campionatului", a spus antrenorul lui FC Botosani la Ora exacta in sport.

Intrebat daca ar putea ajunge sa o pregateasca pe FCSB, Croitoru a fost ferm: "FCSB are un antrenor foarte bun, iar eu nu sunt dispus sa plec de la FC Botosani. Nu se pune problema de asa ceva, de o colaborare cu Gigi Becali. Nu stiu, nu cred ca as putea lucra cu el", a punctat tehnicianul la Pro X.