Meciul este programat în această seară, de la ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Olandezii l-au citat pe Adi Popa: ”Nu există nicio legătură între Steaua și FCSB!”

FCSB ocupă locul 31 în clasamentul din Europa League, cu doar trei puncte strânse în primele cinci etape, astfel că roș-albaștrii au șanse minime de a repeta performanța din sezonul trecut și de a ajunge în fazele eliminatorii. Într-o situație similară se află și Feyenoord. Olandezii sunt doar pe o poziție mai sus decât campioana României, cu același număr de puncte, însă, dacă FCSB s-a resemnat deja cu acest parcurs european sub așteptări, echipa lui Robin van Persie vrea să facă tot posibilul pentru a ajunge în primăvara europeană.

Înaintea meciului, presa din Olanda a analizat-o foarte bine pe următoarea adversară a lui Feyenoord și nu au putut să nu remarce cea mai mare ”bizarerie” de la FCSB, disputa din instanță cu CSA Steaua pentru nume, siglă și palmares.

Olandezii de la Voetbal Primeur au descris pe larg ce a dus la scindarea dintre FCSB și CSA Steaua și au notat că totul a început ”în 2003, când clubul a ajuns în mâinile dubioase ale lui George Becali, un om de afaceri român și politician naționalist. Din acel moment au început problemele”.

Apoi, presa olandeză a scos la lumină niște declarații acordare de Adi Popa în The Athletic la începutul anului, când jucătorul Stelei le-a explicat britanicilor care este situația dintre cele două cluburi și care este, în opinia sa și al instanței, adevărata continuatoare a Stelei ’86.

”Steaua este clubul istoric care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, iar FCSB este o companie. Sunt două entități diferite. FCSB pretinde că este Steaua sau că a fost acel club în trecut, dar asta nu este adevărat. Istoria și numele aparțin Stelei București, cel mai bun club românesc din toate timpurile și echipa pentru care joc acum.

Nu există nicio legătură între Steaua și FCSB. Nu putem numi asta un război, dar putem spune că nu respectă hotărârile judecătorești. Au foarte multă putere în media și în toate sistemele. Steaua este un club de stat: nu a fost legal să vinzi clubul. Ani la rând am crezut că a fost doar o neînțelegere, dar când a venit hotărârea instanței, mi-a fost clar cine este cine.

Au mulți fani. Asta nu este surprinzător, pentru că joacă la cel mai înalt nivel și în Europa. Asta vor oamenii să vadă, nu fotbal de liga a doua. Dar noi suntem Steaua. Mi-ar plăcea enorm să joc împotriva FCSB. Ar fi un vis pentru mine să joc la cel mai înalt nivel cu Steaua. Aș juca un meci și apoi m-aș retrage imediat din fotbal”, spunea Adi Popa la acel moment.

