BREAKING NEWS | Gigi Becali s-a razgandit! Oferta de ULTIMA ORA pentru fotbalistul pe care zicea ca nu mai da niciun ban

Rasturnare de situatie la FCSB. Gigi Becali a facut o oferta pentru un jucator si vrea sa blindeze lotul echipei.

Gigi Becali a oferit cehilor de la Sparta Praga 100.000 de euro in schimbul lui Florin Nita (32 de ani), anunta Fanatik.

Patronul ros-albastrilor spunea in urma cu cateva zile ca nu va mai da bani pe jucatori, iar Nita nu va fi adus decat din postura de jucator liber, daca se va putea.

Gigi Becali vrea sa isi blindeze postul de titular in poarta FCSB-ului, momentan prima optiune fiind tanarul Andrei Vlad (21 de ani), care nu are foarte multe meciuri in picioare si nu ofera siguranta necesara echipei.

"Nu mai dau bani pe transferuri. Asta e situatia acum. Am spus ca-l vreau pe Nita, este adevarat, dar eu pun conditiile. Daca vine liber de contract, ma intereseaza", a declarat Gigi Becali in urma cu cateva zile, potrivit Fanatik.

Cehii cereau initial 500.000 de euro pentru portarul roman, iar ulterior si-au scazut pretentiile la 300.000. Ramane de vazut daca cele doua parti vor ajunge un acord si Nita va reveni la FCSB.

Portarul ajuns la 32 de ani a plecat la Sparta Praga in 2018, cand cehii plateau 1.35 de milioane de euro in schimbul sau.

Nita a castigat doua titluri de campion in Liga 1 cu FCSB si o Cupa a Romaniei.